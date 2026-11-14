Los partidos intensifican la campaña electoral en Lleida con las pensiones, los derechos sociales y reivindicaciones del territorio

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PSC : “El PP vació la hucha de las pensiones cuando mandó”

El conseller de Derechos Sociales e Inclusión, Raül Moreno, recordó ayer en un acto en Lleida con la candidata del PSC al Congreso, Cristina Morón, que “el PP dejó vacía la hucha de las pensiones cuando gobernó, y ahora, con la extrema derecha, está planteando su privatización con un modelo mixto que allí donde se ha aplicado ha fracasado”. Lo dijo durante el acto que los socialistas hicieron con una veintena de entidades del tercer sector, en el cual advirtió sobre los recortes y la privatización de servicios como la dependencia y las pensiones porque “si se da paso al hecho de que la iniciativa privada entre por ausencia del público, sólo las personas que tengan capacidad adquisitiva podrán tener atención y cuidados|curas de calidad”.

Por su parte, Morón recordó que “las mujeres, los jóvenes, las personas que sufren enfermedades irreversibles o el colectivo LGTBI tienen que seguir teniendo garantizado el derecho al aborto, a las pensiones, a la eutanasia, a casarse con quién quieran y a acceder a una vivienda digna.” Asimismo, recordó que “ha estado con gobiernos socialistas cuando se ha reforzado la protección social y el estado del bienestar” y que con el gobierno de Pedro Sánchez se ha aumentado un 150% las ayudas a la dependencia, y el salario mínimo ha pasado de los 735 euros en el 2018 a los 1.184 actuales en catorce pagas.

ERC : Granollers confía en los barrios para conseguir el segundo diputado

La candidata de ERC en el Congreso por Lleida, Inés Granollers, visitó ayer el barrio leridano del Secano y aseguró que confía en “la fuerza de los barrios” para hacer posible un segundo diputado para los republicanos. “Tenemos una oportunidad y queremos trabajarla hasta el último minuto, pero los votos se tienen que ganar hablando con la gente, calle en calle y barrio en barrio”, afirmó Granollers.

JUNTOS: Gavín reivindica el trabajo hecho

El candidato de Juntos por Lleida reivindicó que el trabajo hecho este mandato ha transformado “las necesidades” de campesinos, autónomos, empresarios, alcaldes y entidades “en decisiones concretas”.

PP : Montserrat dice que frenarán el recorte de la PAC y los okupas

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, aseguró que trabajarán para evitar un recorte de 90.000 millones de euros en la Política Agraria Común (PAC), así como para reducir las cargas burocráticas para el sector primario y combatir la competencia desleal. Lo dijo durante su visita a la cooperativa de Ivars d'Urgell acompañada de otros cargos del partido. “Defendemos una competencia justa y una PAC que proteja nuestro sector primario”, dijo Montserrat. También se reunió con la asociación profesional de la Guardia Civil, que les prometió una reforma legal para desalojar a los okupas en un plazo de 48 horas.

FRENTE AMPLIO: Propone rebajar la jubilación en determinados oficios

La candidata de Comuns-Front Ampli para Lleida, Montse Cortesa, aseguró ayer que su formación tiene entre sus objetivos “blindar la revalorización anual de todas las pensiones con el IPC real e impulsar su incorporación en el artículo 50 de la Constitución para evitar que el coste de la inflación recaiga en las personas más vulnerables”. Lo dijo durante su reunión con la Marea Pensionista, en la cual aseguró que en estos comicios está en juego el modelo de pensiones del futuro. También explicó que entre sus propuestas hay reducir la edad de jubilación en determinados oficios o la eliminación de los incentivos fiscales a los planes de pensiones individuales.