EEUU paraliza durante cuatro horas los vuelos con al menos 10.000 cancelaciones

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La orden lanzada la noche del viernes por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos de detener el tráfico aéreo de salida en todos los aeropuertos del país debido a un problema de comunicación que afectaba a los centros de control se alargó durante unas cuatro horas, provocando más de 10.000 retrasos y unos 10.000 vuelos cancelados en todo el país, según datos de las autoridades aéreas, afectando a cientos de miles de pasajeros que se quedaron varados en los aeropuertos. Los más afectados fueron los de Chicago, el Dallas-Fort Worth, el de Denver, el de Atlanta y el de Charlotte. La normalidad comenzó a instalarse poco a poco tras levantarse las restricciones, aunque según informó el secretario de Transportes de Estados Unidos, Sean Duffy, durante el día de ayer continuaron registrándose retrasos y cancelaciones –hasta unas 5.000– mientras las compañías reorganizaban sus vuelos y redistribuían los aviones y tripulaciones en función de las necesidades.”Nuestra máxima prioridad es garantizar que los viajeros regresen a casa de manera rápida y segura”, indicó.

Duffy atribuyó la causa del fallo a que los sistemas de telecomunicaciones analógicos de la FAA sufrieron una sobrecarga de datos que provocó inconsistencias en la información transmitida por sus enrutadores, lo que llevó a las autoridades a apagar el sistema como medida preventiva. El secretario de Transportes criticó la obsolescencia del sistema y defendió la necesidad de acelerar la renovación tecnológica, advirtiendo de que los equipos actuales seguirán fallando si no se sustituyen. Para eso reclamó al Congreso otros 30.000 millones de dólares para modernizar la infraestructura aeroportuaria y los sistemas de control del tráfico aéreo. En este sentido, Duffy descartó por completo que la incidencia estuviera relacionada con un ciberataque o que se debiera a un ataque terrorista contra Estados Unidos. “No creemos en absoluto que se haya tratado de un ciberataque. Fue un sistema de la Administración Federal de Aviación (FAA) que no estuvo a la altura de las circunstancias. Nuestro contratista no estuvo a la altura, o los equipos no estuvieron a la altura, y eso provocó las interrupciones del servicio”, aseveró.

Estados Unidos cuenta con el espacio aéreo más transitado del mundo, en el que la FAA gestiona una media de más de 45.000 vuelos diarios y presta servicio a unos 2,9 millones de pasajeros. La de ayer fue la tercera suspensión general de despegues en EEUU en lo que va del siglo, la primera fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la segunda en enero de 2023 por un fallo del sistema de avisos a los pilotos.