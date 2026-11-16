Crónica Vintage | Abanicos, limonada y mítines en la arena: la campaña tórrida del 2023

Publicado por POR JOAN TEIXIDÓ PAU Lleida Creado: Actualizado:

A estas alturas de la película ya sabrán que las últimas elecciones al Congreso y al Senado se convocaron para un 23 de julio del año 2023. Fue en plena canícula y la campaña electoral en Lleida tuvo que adaptarse a marchas forzadas a un escenario tórrido y de vacaciones. Con temperaturas de 37 ºC en la capital, el ingenio de partidos y ayuntamientos se puso a prueba.

Por un lado, al constatar que cientos —miles, millones— de votantes pasaban sus vacaciones en la Costa Daurada, las candidaturas aplicaron la máxima de ir donde estuviera el elector. El PP de Lleida fue el primero en montar una carpa en pleno paseo marítimo de Cambrils con su cabeza de lista Dante Pérez.

Tampoco faltaron el PSC, con Montse Mínguez, ni Sumar, con Elena Ferre, celebrando actos estivales en Cambrils para cazar el voto de los entusiasmados veraneantes leridanos. En las paradas el merchandising fue sustituido por abanicos, jarras de limonada y vasos de agua con hielo.

Por otro lado, la jornada electoral exigió logística contra el sofoco. Los ayuntamientos compraron 150 ventiladores — subvencionados en parte por el Ministerio del Interior— para refrigerar las mesas. Aunque varios municipios prefirieron trasladar los colegios a recintos con aire acondicionado: Mollerussa unificó las mesas en el pabellón ferial, Agramunt en el Espai Cívic y Montgai en La Fassina.

En Les Pallargues, curiosidad entrañable, el propio alcalde llevó de su casa un climatizador portátil para la mesa. Y en Lleida capital, la Paeria distribuyó 350 kilos de fruta entre los miembros de las mesas.