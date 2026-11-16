Crónica vintage: De las elecciones en chanclas del 2023 al frío y la niebla del 29-N

La imagen que ilustra esta primera columna de la Crónica Vintage es histórica. Aspavientos y gesticulación de “venga ya, hombre”, fue la reacción de la periodista Àngels Barceló mientras Pedro Sánchez, tras la debacle de las autonómicas y municipales del 28 de mayo del año 2023, anunciaba en directo que convocaba elecciones al Congreso y al Senado. Similares reacciones se viralizaron entonces de Helena Garcia Melero y Laura Rosel.

Tocaría, pues, ir a votar en plena ola de calor, un 23 de julio, con media Lleida en la playa y la otra confinada a 40 grados a la sombra. Si no hubiese sido por el tema de la vivienda, recuerden el tema Maricarmen, nos hubiera tocado ejercer el próximo julio del 2027, pero tocará votar el 29 de noviembre, con frío y niebla. O quizá lo hagamos en manga corta —por eso del cambio climático, digo-.

En todo caso, desde SEGRE, haga frío o calor, les aseguramos una cobertura total de la siempre emocionante y divertida —nótese la ironía- campaña electoral, en especial cuando pasa por Lleida, donde siempre pasan cosas. Un ejemplo es que, incluso antes de la precampaña, el mundo político puso los focos en nuestra provincia, y provocó la caída política de la histórica Montse Mínguez.

Esta sección se llama Crónica Vintage y desde hoy y hasta el día de las elecciones, les iré explicando con un tono distendido la crónica de elecciones pasadas. Quién ganó, partidos, empates, papeletas, candidatos, anécdotas y todo lo que les interesará recordar. Para ver de dónde venimos y hacia dónde... Bueno, esto lo elegirán ustedes el próximo día 29 de noviembre.