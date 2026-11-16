Crónica vintage | De empates de infarto a triunfos rotundos: Así votamos en Lleida

Publicado por POR JOAN TEIXIDÓ PAU Lleida Creado: Actualizado:

Las últimas elecciones generales del 23J del 2023 dejaron un mapa multicolor en la provincia de Lleida: Junts ganó en 87 municipios, el PSC en 75 y ERC en 61. Igualado. Votaciones en todos los pueblos y algunas curiosidades. Hoy vamos a profundizar en los microdatos, municipios donde cada papeleta contó para desempatar y otros con abismo de votos entre partidos.

Empecemos por los empates, aunque aviso que ninguno será tan emblemático como aquel de la CUP a 1.515 para investir (o no) a Artur Mas. Los hubo en seis localidades. En Albesa (172 votos cada uno), en Montgai (97 votos) y en Les Valls de Valira (69 votos), ERC y el PSC igualaron en cabeza.

Del mismo modo, en Lles de Cerdanya hubo un empate a 35 votos entre ERC y Junts, Ossó de Sió niveló a Junts y PSC a 30 votos, y Granyena de les Garrigues cerró recuento con 22 sufragios tanto para ERC como para Junts.

Hubo victorias de infarto. En Torà, Junts venció con 144 votos frente a los 143 del PSC y los 141 de ERC, en un margen mínimo a tres bandas. En Almatret, el PSC se impuso a Junts por un solo voto de diferencia (48 frente a 47). Y en Les Borges Blanques, el PSC superó a Junts en la lucha por el segundo puesto por apenas tres papeletas (612 a 609). En Lladurs Junts aventajó al PP por solo dos votos.

Y hubo victorias incontestables, sobretodo del PSC. En Lleida capital, los socialistas dominaron holgadamente con 19.367 votos, superando con creces los 10.084 del PP. Esta contundencia se repitió en Vielha y El Pont de Suert, con gran distancia entre PSC y el segundo partido