La difícil cuenta de las pensiones: El número de leridanos que perciben la ‘nómina’ crece un 9% y los costes un 78% en una década

El sistema público de pensiones abona cada mes un total de 105.864 ‘nóminas’ en la provincia de Lleida, una cifra que se ha incrementado en casi seis mil personas en los últimos cinco años. Si la comparación se retrotrae a la última década, el incremento es de un 8,29%, porque en octubre de 2016 eran 97.758 las pensiones abonadas. Estas cifras no son equivalentes a las de pensionistas, porque hay mayores que tienen derecho a más de una prestación. En Lleida, el último dato de pensionistas se sitúa en 93.534, un 5,78% más que hace un quinquenio y un 8,71% más que en un decenio.

Pero si el aumento en el número de prestaciones ha crecido a ritmo de un dígito, el desembolso en estas prestaciones lo ha hecho muy por encima. El mes pasado salieron de las cuentas de la Seguridad Social 132,3 millones de euros para pagar la nómina de los mayores, cuando cinco años atrás era suficiente con 92,2 millones. Desde hace diez años, el importe a abonar se ha incrementado en casi un 78%, porque en octubre de 2016 se cubrían con menos de 74,5 millones de euros.

El incremento en el gasto llega de dos factores. Por una parte, el aumento de pensiones y pensionistas citado y, por otra, del crecimiento del importe de la prestación media. Si en 2016 la pensión media era de apenas 792 euros, el mes pasado superó ligeramente los 1.250 euros, lo que arroja un repunte del 57,75%. Hay que tener en cuenta la mejora progresiva que ha habido en los últimos años, además de la revalorización de las nóminas en función de la inflación, en especial en las mínimas. Pero también refleja otro factor, porque las pensiones que se dan de baja son muy inferiores a las nuevas que entran en el sistema. La ‘nómina’ media de un nuevo pensionista en la provincia se sitúa en 1.411,47 euros, mientras que las que se dan de baja tienen una cuantía promedio de 1.050,61 euros, una diferencia de más de 360 euros.