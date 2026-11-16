Muere un hombre al derrumbarse su vivienda en Riba-roja d’Ebre

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Los Bomberos de la Generalitat encontraron ayer a un hombre fallecido entre los escombros de una casa derrumbada en Riba-roja d’Ebre, en Ribera d’Ebre. Los equipos de emergencias tenían localizado el cuerpo y, tras las tareas de desescombro, confirmaron su muerte. Se trataba de una vivienda de dos plantas, situada en el número 36 de la calle de la Palla del municipio, que se encontraba en estado precario y con problemas estructurales. El arquitecto municipal se activó para descartar afectaciones en los inmuebles adyacentes, mientras que el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) activó dos ambulancias y un equipo conjunto Bomberos-SEM. Entretanto, los Bomberos desplazaron hasta la zona 12 dotaciones con un total de 18 efectivos, entre ellos especialistas del Grupo de Estructuras Colapsadas (GREC). Trabajaron también con la ayuda de una retroexcavadora.

El derrumbe se produjo sobre las ocho de la mañana en una casa del casco viejo de la localidad. En este edificio vivía un hombre desde hacía unos dos años, según fuentes municipales. Hacia las doce del mediodía, la subinspectora de los Bomberos, Marta Miralbes, explicó que habían localizado un cuerpo bajo los escombros de la casa, pero que no era posible saber su estado hasta que no lo pudieran sacar. Una vez pudieron retirar los restos, se confirmó el fallecimiento de esta persona. Miralles precisó que el colapso había sido provocado por un “problema estructural” del inmueble, posiblemente agravado por las lluvias de los últimos meses. “Hace días que tenemos derrumbes asociados a la lluvia, especialmente en la zona del Ebre”, reconoció la subinspectora de los Bomberos.

El hundimiento de esta casa, agregó, afectó a la contigua, destinada a alojamiento turístico y que estaba vacía en el momento del suceso. Este otro edificio presentaba un agujero en la pared lateral, pero no tenía afectación en su estructura, según constató el arquitecto municipal, técnico que ayer estuvo revisando también otras casas próximas a la del siniestro. La subinspectora de los Bomberos agregó que no tenían constancia de que en la casa derrumbada se estuviesen haciendo obras. Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para tramitar las diligencias judiciales y determinar la causa del derrumbe. Según medios de la zona, la víctima es un hombre de 49 años y estaba durmiendo cuando se derrumbó la casa.