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La Comisión Europea propuso ayer conceder a Ucrania un nuevo préstamo de hasta 45.000 millones de euros para 2027, con el que pretende cubrir cerca de dos tercios de los 70.000 millones que Kyiv necesita para afrontar sus gastos militares y presupuestarios durante el próximo año. La propuesta deberá contar con el visto bueno de los Veintisiete, que lo debatirán por primera vez en la cumbre europea que se celebra el 26 de noviembre en Bruselas. En concreto, contempla destinar hasta 25.000 millones de euros a asistencia militar para reforzar sus capacidades de defensa de Ucrania y estrechar la cooperación entre las industrias armamentísticas ucraniana y europea, mientras que los otros 20.000 millones se dirigirían a sostener el presupuesto del Estado y garantizar el funcionamiento de servicios públicos esenciales.

La presidenta del Ejecutivo europeo, Ursula von der Leyen, defendió que el nuevo instrumento permite atender las diferencias entre aquellos países que prefieren financiar ayuda civil y los que también están dispuestos a sufragar gastos militares. Algunos gobiernos, como los de Eslovaquia y República Checa, expresaron sus reservas a participar en otro crédito conjunto para financiar la ayuda a Ucrania.