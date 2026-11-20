Recojo el himno tristón de la mexicana Julieta Venegas para hablar de despedidas emotivas —de aquella manera— que ha habido los últimos años. Si hablamos de grandes finales tenemos que hacerlo —voy a desbloquearles un recuerdo— de Inés Arrimadas. Y es que tras el batacazo de Ciudadanos en las municipales y autonómicas de mayo de 2023, decidió no presentarse a las elecciones del 23J del 2023 y se retiró. Hablar de Ciudadanos es hablar de Albert Rivera, que saltó del barco tras la hecatombe de 2019, cuando meses antes había sido tercera fuerza política de España (hoy, por algún casual, este puesto lo ocupa Vox). Fin de Ciudadanos y de su perrete que “olía a leche”. Partido en liquidación.

Quien no optará a gobernar España desde Madrid será la EFE (2019) CUP, que se ha ido diluyendo tras entrar por primera vez en 2019 en el Congreso con dos escaños que perdió en 2023, logrando menos de 100.000 votos. Más finales. De las migajas de CiU brotaron siglas como Junts, PDeCAT, Espai CiU o Unió. A la vista está que solo Junts ha recogido el guante del partido que gobernó Catalunya durante décadas. Y ¿¡Teruel Existe!? Pues no, en el Congreso ya no existe. El partido, digo; la ciudad entiendo que sigue ahí, aunque no tengo pruebas fehacientes. Tampoco existen Más País —absorbido por Sumar-, ni el PCR de Miguel Ángel Revilla.

Nombres propios: enciendan una vela por Alberto Garzón, Pablo Echenique o Espinosa de los Monteros. Y sí, también por nuestra Montse Mínguez (quinta vez que hablo de ella), que hace unas semanas dio un paso atrás tras más de veinte años dedicada a la política.