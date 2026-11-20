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“Aproveché la ambición desmedida de Sánchez para derrotar a España”. Así ha sido la entrada del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en la campaña electoral del 29N, que ha sacudido el panorama político y ha conllevado críticas de todos los partidos. A través de una entrevista en El Mundo, el líder de Junts define al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como “una persona amoral y con una ambición desmedida” y aprovechó esta circunstancia para lograr “cosas que ellos mismos habían dicho que eran imposibles” a cambio de investirle presidente en 2023.

Puigdemont relata las negociaciones con el PSOE, en las que “jamás” tuvo un contacto directo, ni por teléfono ni en persona, con Sánchez. Según el expresident, fueron los socialistas quienes llamaron a su puerta, y apuntó que si el PSOE “venía a buscar unos votos para sacar adelante una simple legislatura” ellos no eran la solución, pero que, “si se mostraban dispuestos a hablar de cómo se puede resolver un conflicto histórico, una relación no resuelta entre Catalunya y España”, estaban dispuestos a hablar.

Junts ofreció “dos cestas”: una con cuestiones “coyunturales”, como competencias, financiación, decretos, “leyes que son invasivas de competencias”, el déficit o los trenes; y otra con lo “fundamental”, donde entraban la soberanía, reconocimiento internacional, lengua catalana y reconocimiento nacional de Catalunya.

“Aceptaron bastante fácil la amnistía. Pensaba que lo lucharían un poco más, pero para mi sorpresa fue que no”, señala Puigdemont, que tenía el objetivo de “ver hasta dónde podían empujar a Sánchez para sacar provecho”. El dirigente independentista también explica que un emisario del PSOE le ofreció una serie de indultos que no aceptó.

Sobre la posibilidad de llevar a cabo un referéndum de autodeterminación, incluida en los acuerdos de Bruselas, Puigdemont dice que “no se llegaron a crear las condiciones para abordar esta carpeta porque se iba embarrando, de forma deliberada”.

Asimismo, la entrevista a Puigdemont ha provocado la “indignación” en algunos sectores de Junts, según Nació Digital, dado que fue llevada a cabo por el periodista que publicó la información falsa de las cuentas del exalcalde de Barcelona Xavier Trias en el extranjero y también del expresident Artur Mas.