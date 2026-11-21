Una persona votando por correo en Lleida para las elecciones del pasado 23J. - SEGRE

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Un total de 8.648 leridanos podrán votar por correo el 29N. Correos detalló ayer que ha admitido 6.545 solicitudes gestionadas en las oficinas y otras 2.103 tramitadas online en la demarcación. La cantidad desciende considerablemente respecto a las 13.498 personas que solicitaron el sufragio a distancia en las últimas elecciones generales del 23 de julio de 2023, en pleno verano. Entonces, Lleida se quedó a 35 del récord registrado en las elecciones al Parlament de 2021, durante la pandemia.

Así, este próximo 29 de noviembre votarán un 35,9% menos de leridanos por correo que en los últimos comicios de 2023, pero son difícilmente comparables porque el 23J estuvo marcado por su excepcional celebración en pleno periodo vacacional de verano.

En todo el Estado, Correos ha admitido 1.099.687 solicitudes, un 58,07% menos que las 2.622.755 del 23J. La referencia comparable más próxima se encuentra en las elecciones generales de noviembre de 2019, que se celebraron en el mismo período del año que las próximas. Entonces solicitaron el voto por correo unos 8.000 leridanos y 986.446 personas en España, un 10,3% menos que este año.

Tras comprobar la inscripción de los solicitantes en el censo, las delegaciones siguen remitiendo los envíos con la documentación electoral. La Oficina del Censo Electoral tiene plazo hasta mañana para hacer las entregas. El plazo para depositar el voto finalizará el jueves a las 14.00, tras el acuerdo de ampliación decidido por la Junta Electoral.

El sindicato CCOO denunció que “la política de recortes impulsada por el presidente de Correos ha reducido drásticamente la capacidad operativa”, al afrontar las próximas elecciones “con solo 28 contratos de refuerzo en Lleida”.

Tanto el PP como Vox han puesto en duda, sin pruebas, la fiabilidad del voto por correo. Acusaciones que Correos calificó de “infundadas”.