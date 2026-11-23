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El Tribunal Supremo ha aplicado este lunes la amnistía al expresidente Carles Puigdemont, lo cual supone el punto y final a su procedimiento judicial, que queda archivado después de nueve años huido de la Justicia y con luz verde para volver a España cuando quiera y presentarse a unas elecciones.

Siguiendo esta línea, la Sala de lo Penal ha dictado hoy un auto en lo que declara la extinción de la eventual responsabilidad penal por amnistía del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont y de los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig, así como el sobreseimiento libre de los hechos en la causa del ‘proceso’.

El tribunal confirma el auto de conclusión de sumario dictado por el magistrado instructor, Pablo Llarena, el pasado 3 de noviembre.

En su escrito, Llarena dijo que “subsisten los indicios de participación” de los dirigentes al 1-0, pero que la sentencia del TC “impide” mantener viva su causa.

En concreto, el TC ordenó la aplicación de la amnistía al delito de malversación a los líderes del proceso el pasado 6 de octubre. Lo hizo estimando el recurso de amparo presentado por la exconsellera Dolors Bassa, que es lo que ha fijado la doctrina para el resto de dirigentes del 1-O.

Llarena levantó las órdenes de detención a Puigdemont, Comín y Monte inmediatamente después de la sentencia de Bassa, pero dejó claro que eso no suponía el sobreseimiento de la causa. De hecho, aclaró que todavía se tenía que resolver un último recurso para poder archivar su caso.

El pasado 20 de octubre la Sala de lo Penal ya acordó la amnistía para el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull, inhabilidades hasta el 2030 y el 2031.

La amnistía se ha hecho efectiva casi dos años y medio más tarde de su aprobación en el Congreso. El TC avaló el grueso de la norma el 26 de junio de 2023, pero decidió esperarse al posicionamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con respecto a la malversación para iniciar el debate de los recursos de amparo.

En una sentencia el pasado 16 de julio, el TJUE descartó que el referéndum del 1-O hubiera afectado a los intereses financieros de la Unión Europea (UE), una de las tesis que había utilizado el Supremo para excluir el delito de la malversación del alcance de la ley de amnistía.

La otra hipótesis que utilizó el alto tribunal era el posible beneficio personal de carácter patrimonial que se habrían llevado los líderes del proceso con la organización del referéndum. El TC también rechazó este argumento y acusó al TS de hacer una interpretación “extensiva” de la ley.

La decisión de este lunes llega una vez Comín y Monte ya han vuelto del exilio. El exconseller de Cultura llegó a Terrassa el 21 de octubre y participó en el pleno del Parlamento del día siguiente, y el eurodiputado viajó a Madrid el 22 de octubre para recoger la credencial de eurodiputado.

Posteriormente, atravesó la frontera a pie el domingo de la misma semana acompañado de familiares y amigos. Puigdemont todavía no ha dado detalles de su retorno, aunque su abogado, Gonzalo Boye, explicó que su previsión es esperarse a después de las elecciones del próximo 29-N. También afirmó que tiene un plan de retorno y que lo explicará una vez aplicada definitivamente la amnistía.