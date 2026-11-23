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El temporal de fuerte viento que azotó ayer a prácticamente toda Catalunya dejó un balance de 12 personas heridas, dos de las cuales graves tras ser víctima de la caída de árboles. Protección Civil, sin embargo, desactivó el plan de prevención VENCAT y lo dejó en fase de prealerta después de registrar rachas máximas de entre 135 kilómetros por hora en el Puig Sesolles, o de 124 en Portbou, mientras que en Barcelona se alcanzaron los 84. En Lleida, mientras, las afectaciones fueron mucho menores, aunque destacaron los 92 kilómetros por hora en el Montsec d’Ares, los 82 en Alguaire, 66 en Les Borges y 61 en Lleida ciudad.

Uno de los afectados quedó en estado grave después de caerle encima un árbol en el cruce de la calle Marina con la avenida Icària de Barcelona, mientras que la otra persona afectada fue una mujer de Matadepera cuando un árbol cayó sobre un vehículo en la carretera BV-1221. En ambos casos, las víctimas tuvieron que ser trasladadas al hospital.

La mayor parte de las personas afectadas por el viento, sin embargo, eran participantes en una carrera popular celebrada también por las calles de Barcelona, donde la caída de otro árbol de grandes dimensiones en la confluencia de la avenida de la Meridiana con la calle de Espronceda hirió esta vez a nueve mujeres que intervenían en la Cursa de les Dones. Ninguna de las afectadas resultó herida de gravedad. En Sabadell, mientras, una farola también fue derribada por el viento y alcanzó a otra persona.

En total, los Bomberos de la Generalitat recibieron 238 avisos relacionados con el episodio de viento hasta las 19:00 horas de ayer. La mayoría de las intervenciones estuvieron relacionadas con árboles y otros elementos caídos en la vía pública, según informaron fuentes del cuerpo. La región Metropolitana Norte fue la que concentró un mayor número de intervenciones, con 117; mientras que en la Metropolitana Sur se registraron otras 68. Las afectaciones fueron mucho menores en Tarragona (32), Catalunya central (14); Girona (3); y la de Lleida, con cuatro: un árbol caído en Montgai que provocó un corte de circulación en la LV-3035, y otros dos más en Navés, en este caso sobre la C-26, y en Camarasa sobre la C-13. Mientras, en Lleida ciudad, los bomberos tuvieron que acudir a un domicilio de la plaza del Dipòsit para retirar un toldo. Por su parte, el teléfono de emergencias 112 respondió a 590 llamadas.