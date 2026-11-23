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Un hombre perdió la vida ayer en un incendio en una casa unifamiliar en Sant Quirze del Vallès. Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso poco antes de las siete de la mañana de ayer, donde en el interior de la vivienda encontraron un hombre inconsciente que no pudieron reanimar. El fuego afectó a la cocina y el humo se extendió por toda la casa. Por otro lado, otro incendio de un edificio en Manresa se saldó ayer con 15 personas heridas, una de ellas en estado grave, 8 en estado menos grave y 6 en estado leve, y obligó a evacuar a una cuarentena de vecinos. Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso sobre las 14.23 horas y acudieron 6 dotaciones para sofocar el fuego. Tanto el herido grave como los 8 en estado grave fueron trasladados al hospital Althaia de Manresa. Por el momento, no se han esclarecido las causas del incendio.