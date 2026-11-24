Publicado por POR JOAN TEIXIDÓ PAU Creado: Actualizado:

Hoy seguimos con datos y números. Aviso para los que en clase no atendieron a matemáticas o si vienen de la ESO —como un servidor-, o de planes posteriores. Contaremos los votos que se llevaron los partidos menos votados en Lleida de las elecciones pasadas, las del 23J de 2023. En el podio subió el Frente Obrero —no confundir con el Frente Amplio de Colau-, que logró 243 votos, un 0,1% del total. La segunda posición fue para el Partido Comunista, con 182 votos, y el premio lo recogió Recortes Cero, que consiguió ser el partido menos votado de Lleida con 118 votos. Mención para el PACMA, que se presenta con tesón desde el 2008, logrando su máximo número de votantes el 2019 (2.066 votos).

Pero en SEGRE estamos para darles más. A continuación les listamos los partidos que registraron, en Lleida, un cero absoluto de votos. Pero ojo, no es que no les votaran ni en su casa. A Els Verds en el 1989, Freixes en el 1993 y al Partido Obrero Revolucionario en el 1996 les pasó lo mismo: El BOE proclamó su candidatura y posteriormente los partidos se retiraron antes de las elecciones. Similar le ocurrió a la Unificación Comunista de España, que el año 1993 se retiró pasadas las elecciones y tras sumar votos en Lleida.

¿Hemos dicho Freixes? Paren, porque de todos es el único partido de Lleida. Liderado por Francisco Freixes, logró en las municipales del 1987 4.000 votos y dos concejales. En las elecciones generales del 1993 el BOE proclamó la candidatura pero el partido se retiró a tres días de las elecciones al sentirse discriminados en los medios y en los debates. Y le quedó un cero patatero.