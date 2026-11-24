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El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de noviembre mantiene en cabeza al PSOE en las elecciones del domingo, esta vez, con una estimación de voto del 34,4% y casi diez puntos de ventaja sobre el PP, con un 24,7%, mientras que Vox y Frente Amplio bajan. La encuesta, difundida ayer, último día para publicarlas en campaña, se basa en 8.000 entrevistas telefónicas entre los días 10 y 17 de noviembre, tras la tragedia de Urda y la dimisión de Óscar Puente y después de la huelga general, pero antes del cara a cara de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

El CIS otorga al PSOE una estimación de voto del 34,4%, cuatro décimas menos que en octubre, pero un punto más que en la última macroencuesta electoral realizada en la precampaña. Al PP se le calcula un respaldo del 24,7%, peor que en la macroencuesta (25,5%) pero por encima de lo que registró en el barómetro, de modo que la ventaja del PSOE se sitúa ahora en casi diez puntos (9,7 puntos), mayor que la que se vio en la macroencuesta (7,8 puntos). La tercera plaza sigue siendo para Vox, pero baja. El CIS le da una estimación del 15,6%, por debajo del 18,4% de la macroencuesta de precampaña y que el anterior barómetro (17,1%).

Frente Amplio también cae en relación al último barómetro, pasando del 6,1% al 5,7%. Podemos se queda en un 0,8%, aunque uno y otro comparten otras coaliciones que computan aparte. El resultado es un empate entre bloques, con un 40,3% para la suma de PP y Vox y un 40,1% para PSOE y Frente Amplio, sin contar con las coaliciones valenciana, canaria y balear. En cuanto a las formaciones territoriales, ERC lidera el panorama catalán con un respaldo del 2,7% frente al 1% de Junts y a Bildu se le otorga una estimación del 1,8%, su mejor dato en un barómetro, superando el 0,7% del PNV. Emerge también Adelante Andalucía, a quien se calcula un apoyo del 1,7% y el BNG se anota un 1,1%.Un 40% de los encuestados votaron en 2023 a Pedro Sánchez. El líder del PSOE es también el político preferido para presidir el Gobierno, según el 31,6% de los entrevistados, superando a Feijóo (17,4%) y al presidente de Vox, Santiago Abascal (9,9%). Un 35% de los encuestados asegura tener bastante o mucha confianza en Sánchez, por sólo el 22,8% que confía en el líder del PP, que además genera más recelo: un 75,4% dice tener poca o ninguna confianza en Feijóo, superando el 63,1% de Sánchez. A un 36,6% le gustaría que ganara Pedro Sánchez pero, el 55,4% de los entrevistados cree que las elecciones las ganará el PP.

Feijóo dice que cesará al jefe del CIS si llega a Moncloa El PP acusó ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “utilizar” el dinero de los ciudadanos para “alimentar su optimismo electoral” y “fabricar una realidad” con el CIS que “nadie se cree”, y avanzó que José Félix Tezanos, director de esa institución, será uno de los primeros cargos que Alberto Núñez Feijóo destituirá si llega a Moncloa.Mientras, el líder de Vox, Santiago Abascal, afirmó que Sánchez intentará hacer “cualquier tipo de trampa” en esta última semana de campaña y que si las trampas no le salen “va a intentar impugnar el proceso electoral”.