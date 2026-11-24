Publicado por CARLES MOLINS Creado: Actualizado:

El PP aspira a recuperar un escaño en Lleida que no logra desde 2016. Según Feijóo están a unos 800 votos de conseguirlo.

Estamos cerca del objetivo, por eso apelamos al voto útil. Somos la única fuerza en Lleida con opciones de sacar diputado que puede echar a Pedro Sánchez, que es el objetivo principal. Votar a Vox en nuestra provincia no servirá de nada, y otros partidos como Junts dicen que están en el centro, pero en la vida hay un momento en que tienes que mojarte.

En las últimas municipales lograron un buen resultado en la capital, pero ¿notan que les falta presencia en el resto de la provincia?

Sí, por eso este diputado en Lleida es clave para que sea el altavoz en el próximo Gobierno para reclamar las mejoras de infraestructuras, de carreteras, hidráulicas…

Su medida estrella en vivienda es la construcción. ¿Qué efecto tendrá en Lleida?

Tendrá un impacto muy positivo en la provincia, porque lo que hace falta es construir. ¿Cuántas grúas vemos en nuestras calles? Nadie tiene la solución mágica, pero España es el país que ha construido menos vivienda pública de toda la UE, y estas políticas se tienen que acabar.

Si bajan los impuestos, ¿es viable construir vivienda pública a gran escala?

Sí. España recauda más impuestos que nunca, lo que hay que recortar son los 700 asesores de Sánchez y los chiringuitos implantados en nuestro país.

¿Qué hay que hacer con los fondos buitre?

Se tendrán que controlar desde el Estado para que no puedan hacer lo que quieran.

¿Está a favor del centro de deportación en Ruanda?¿Impulsarán algún proyecto similar?

Me parece perfecto, estos centros están controlados y se darán garantías de seguridad. Está sobre la mesa, pero estas decisiones tienen que venir acompañadas de la UE.

La regularización de migrantes ha tenido un gran impacto en Lleida ¿Qué medidas hay que tomar con los trabajadores que no tienen contrato?

Las personas que vienen aquí tienen que llegar con un contrato de trabajo. Los que vengan a trabajar y adaptarse, bienvenidos sean. Pero los que vengan a delinquir o a aprovecharse del sistema, los vamos a expulsar inmediatamente.

Sobre las pensiones. ¿Hay que hacer cambios a largo plazo?

Las pensiones están garantizadas. Pero hacen falta mejores cotizaciones a la Seguridad Social, subir los sueldos y que quien esté en paro quiera y pueda trabajar.

Defensa del catalán, pinganillos, castellano en las escuelas... Da la sensación de que en el PP hay posturas distintas.

Quien tiene un president de la Generalitat que dice “Lérida” es el PSC. Nosotros defenderemos siempre el catalán, y la mejor medida para hacerlo es hablarlo. El problema es que en que en algunos de nuestros barrios se escucha más el árabe que el catalán o el castellano. Pero que la gente no tenga miedo porque el catalán en las escuelas no desaparecerá, como está pasando a día de hoy, y no por culpa del castellano, sino del árabe.

¿Si logra el escaño, hablará catalán en el Congreso?

Primero el acta de diputado, entonces veremos. Pero hoy mis declaraciones en el atril de la Paeria son en catalán.

¿El PP está a favor de una financiación que siga el principio de ordinalidad?

Catalunya merece una mejor financiación, pero pactada con España y las demás comunidades, no sustentada por un acuerdo entre ERC y el PSOE.

Los FGC, gestionados por la Generalitat, están bastante bien valorados por los catalanes. ¿Está a favor del traspaso de Rodalies?

Ferrocarrils puede ser un ejemplo y el traspaso de Rodalies es un debate que puede estar sobre la mesa. Si esta competencia es gestionada mejor por los catalanes, ¿por qué no? Pero primero gestionemos bien las que tenemos, y entonces ya aspiraremos a más. Tenemos problemas en educación, sanidad, inseguridad…