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El Tribunal Supremo aplicó ayer la amnistía al expresident Carles Puigdemont, así como a los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig, lo que supone el punto y final a su procedimiento judicial, que queda archivado después de nueve años y da luz verde al expresident para regresar a España cuando quiera y presentarse a unas elecciones.

La Sala de lo Penal dictó un auto en el que da carpetazo al procedimiento abierto en 2017 contra los tres y les exime de toda responsabilidad penal por los hechos derivados del procés. El tribunal confirma así la decisión adoptada el 3 de noviembre por el juez Pablo Llarena que cerró el sumario para todos ellos y remitió el procedimiento a la Sala para que resolviera, al asumir la decisión del Tribunal Constitucional de amnistiar el delito de malversación por el que aún estaban procesados y por la cual, previamente, ya había dejado sin efecto las órdenes de detención que pesaban contra ellos el pasado 6 de octubre. En su auto, la Sala rechaza las alegaciones de Vox que expresó “su disconformidad con la conclusión del sumario” e instó a mantener el procesamiento de los tres líderes independentistas.

La amnistía se ha hecho efectiva casi dos años y medio después de su aprobación en el Congreso. El Constitucional avaló el grueso de la norma el 26 de junio de 2023 pero decidió esperarse al posicionamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respecto a la malversación para iniciar el debate de los recursos de amparo. Ese pronunciamiento llegó el pasado 16 de julio, cuando el TJUE descartó que el referéndum hubiera afectado a los intereses financieros de la Unión Europea, una de las tesis utilizadas por el Supremo para excluir el delito de la malversación del alcance de la ley de amnistía.

Puigdemont, que tras ser amnistiado dedicó un poema a sus “queridísimos enemigos” (ver desglose), aún no ha dado detalles de su regreso, aunque su abogado, Gonzalo Boye, explicó que su previsión es esperarse después de las elecciones generales del próximo domingo. Los que ya han vuelto a Catalunya son Comín y Puig, que lo hicieron tras el paso de Llarena.