Vuelve a repetir como candidato de Junts al Congreso. ¿Qué balance hace de estos tres años?

Ha sido positivo por el trabajo que hemos hecho aprobando leyes como la de amnistía, la de multirreincidencia o la del ELA. También hemos conseguido reducciones fiscales para las pymes y las cooperativas y para el coste de la electricidad para los regantes, entre otras medidas.





¿Y qué han hecho por Lleida?

Hemos conseguido 1,6 millones de euros para proyectos culturales, de los cuales 500.000 son para la Seu Vella, que se haga el estudio para un nuevo apeadero ferroviario en Lleida en el Passeig Onze de Setembre y recuperado el contrato de 120 días para las campañas de temporeros. Hemos sido útiles y eso es lo que debemos explicar. También votamos en contra de las 37,5 horas semanales porque era una orden de cierre de muchas micro y pequeñas empresas. Con el decreto de la vivienda pasó lo mismo, en Lleida no hay ningún fondo buitre. Todo lo que hemos hecho ha sido teniendo presente las necesidades de Lleida.

¿La amnistía se habría conseguido con el PP en la Moncloa?

No. El PP nos ha perseguido y seguramente ahora nos querrían en la cárcel. Pero Sánchez en 2023 prometió que traería a Puigdemont y lo llevaría ante el juez. Lo que logramos no es porque al PP o al PSOE les pareciera bien, es porque necesitaban nuestros votos. Esa es la clave, porque somos útiles y los únicos que defendemos Catalunya. El PP no nos habría dado la amnistía, pero el PSOE, si no nos hubiera necesitado, tampoco.

En 2023 usted dijo que “gobierne PP o PSOE da igual porque será un desastre para Catalunya”. Pero con la amnistía sí que ha sido positivo que gobernara el PSOE.

Aceptaron nuestra condición sine qua non porque necesitaban nuestros votos, así de claro.





Con el PP no habría pasado...

No lo sé, no es nuestra preocupación. Me hacen gracia los que dicen que ahora vendrán PP y Vox. Ya veremos, pero si vienen será por la gestión nefasta de los socialistas, porque Rodalies está hecha una porquería por ellos, por las joyas de Zapatero o por las mordidas de Ábalos y Cerdán. Es que es de coña, lo han hecho tan desastrosamente mal que no sé si vendrán PP o Vox, pero es que lo han hecho tan mal que será culpa suya.

Ahora hay elecciones por la caída de los decretos de vivienda. Su oposición fue clave. ¿Cree que explicaron bien por qué su grupo votó en contra?

Creo que sí, porque no nos hemos dejado arrastrar por las presiones ni las manipulaciones. Es mentida que los decretos fueran por Maricarmen, ha habido 200.000 Maricarmen en 8 años. Los socialistas ahora cogen la bandera de una mujer desahuciada cuando es una auténtica manipulación. Las mayorías de izquierdas han fabricado mucha manipulación diciendo que con estos decretos resolvían alguna cosa cuando solo agravaban sus políticas, que son las que nos han llevado a que cada vez hay menos alquileres y más caros. Y dentro de esta carpeta están también las okupaciones, cuya ley no nos han dejado tramitar. Nuestra propuesta recogía dejar libre un piso okupado en 48 horas, y si eran gente vulnerable con menores se les atiende y se les da una alternativa. Y todos estos demagogos que han apoyado el Gobierno diciendo que era un problema menor, les digo que en Catalunya ha habido el 50% de las okupaciones del Estado. Ha habido mucha demagogia.

¿Hay alguna cosa de estos tres años que cambiaría?

Quizás habría intentado una negociación diferente con el PSOE para que cumplieran los acuerdos al 100%.

Lleva 40 años en política. ¿Se imaginaba que acabaría siendo el candidato de un partido que tiene como prioridad la independencia?

Ya era independentista cuando estaba en las JNC y entonces el presidente Pujol nos decía que “això no toca”, porque debíamos explorar todas las posibilidades para ver si Catalunya tenía un encaje en el marco del Estatut, y eso ha fracasado. Los españoles se han recentralizado y resistido a que haya un sistema autonómico firme.

Si su objetivo es la independencia, ¿por qué no han hecho como otras fuerzas y no presentarse a las elecciones españolas?

La independencia es el objetivo porque lo prioritario es que la gente viva mejor y tenga más recursos. Por esto tiene sentido ir a Madrid. Mientras no seamos un país independiente allí se deciden muchas cosas que nos afectan, para bien o para mal. Debemos estar allí porque somos la única fuerza que defiende a Catalunya y que sea libre.

Ustedes dicen que están en el centro y, como en 2023, podrían tener la llave de la gobernabilidad. ¿Votarían en contra de un gobierno del PP en solitario?

Sé que es una pregunta obligada y lógica, pero las cosas son más complejas que un “sí” o un “no”. En 2023 nos decían que no podíamos votar a Sánchez porque iba a las manifestaciones del 155 y llevaría a Puigdemont ante los jueces. Pero al final, lo que debes hacer no es poner en el centro tu partido, sino ser útil a tu país y su gente. Y ahora haremos lo mismo. Llevaremos nuestra carpeta catalana para quien quiera verla. Son ellos los que nos han de venir a buscar.





No se moja...

No somos nosotros los que tenemos que mojarnos. Lo que sí digo es que el escenario de 2023 era horrible, pero hemos sacado cosas positivas.

¿Qué espera de un gobierno de coalición formado por PP-Vox?

No deseo que lleguen al gobierno, pero la verdad es que no lo sé. Dependerá del peso de cada partido, de las mayorías que tengan… Nosotros vamos a lo nuestro, a convencer a la gente de que hace falta reforzar el centro político, alejarse de los extremos y que votarlos no soluciona las cosas.

¿Un cambio de gobierno podría despertar al independentismo?

Cuanto más agredan nuestra lengua, cultura e identidad, más se movilizará la gente. Pero el independentismo no debería moverse en función de quién gobierne en Madrid. Reconstruyamos el proyecto, depende de nosotros. Pero no niego que cuanto más radicales sean más gente se movilizará, es un efecto péndulo.

Su compañera Míriam Nogueras dijo que no verían mal apoyar a alguien del PSOE que no fuera Sánchez. ¿En quién piensan?

Si lo digo se rompería el juguete.





¿El problema es Sánchez?

Sí, Sánchez es buena parte del problema porque la mayoría de casos de corrupción y de investigaciones policiales confluyen en su entorno. Es cierto ue hay algunas fabricadas por la cúpula policial como hicieron con nosotros para perjudicarlos, pero hay muchas que son ciertas. Ya les dijimos hace tiempo que si querían mantener a Sánchez eso era dar gasolina a PP y Vox y que plantearan a otra persona neutra, capaz de cumplir los pactos. Pero se ve que para Sánchez el PSOE solo es él y que no hay nada más.





¿Qué propone ahora para Lleida?

Hay que ayudar a los sectores económicos de nuestra tierra reduciendo la presión fiscal y la burocracia. No puede ser que sea más difícil trabajar que vivir de una paga o de una subvención. Se debe estimular que la gente trabaje y que las pequeñas empresas puedan prosperar y contratar más trabajadores. Lleida también necesita más inversión en infraestructuras, no se ha hecho nada de las obras que ellos plantearon en 2023. También queremos reducir la carga fiscal en actividades clave como el acceso a la vivienda y que se puedan desgravar el IRPF para la compra de primera vivienda de jóvenes y para los alquileres. Además de hacer una gestión de la migración con sentido, porque ahora se aplica que todo el mundo puede venir como sea, se le reconocen todos sus derechos sin tener ninguna obligación. No tenemos los recursos para vivienda y garantizar unos servicios de calidad. Así revientas el sistema, han puesto al límite el estado del bienestar por esta política.

¿Una porra de los resultados para este domingo en Lleida?

Dos para nosotros, uno para el PSC y otro para ERC.