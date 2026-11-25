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El expresidente Carles Puigdemont volverá a Catalunya el 12 de diciembre después de nueve años de exilio en Bélgica. Lo ha anunciado este miércoles desde el Press Club, en Bruselas, el mismo lugar dónde compareció el 31 de octubre del 2017, cuando llegó a la capital belga después de que el gobierno de Mariano Rajoy activara el 155. El líder de Junts ha explicado que volará de Bruselas a Barcelona y se trasladará al Parlament sólo llegar. Además, ha confirmado que participará en el pleno del día 16 y que tiene intención de reunirse con el presidente Salvador Illa, "si él tiene interés". También ha anunciado una conferencia para el 17 de diciembre. Puigdemont ha asegurado que volverá “sin pedir permiso ni perdón, sin haber renunciado a nada.”