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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha ofrecido 3.000 euros y un vuelo gratuito al catalán arrestado para que abandone EEUU de forma voluntaria. Así lo explica el ICE en un comunicado enviado a El Món de RAC1, en el que relata que el joven fue detenido el 15 de noviembre en Florida y apunta que “excedió el periodo de estancia autorizado por su estatus migratorio”. La condición de la oferta, sin embargo, es renunciar a defenderse ante un juez y a denunciar las posibles irregularidades ocurridas durante su caso.

Según indicó su abogada, el joven –que estudia Administración de Empresas en la Universidad de Missouri– tiene un visado vigente hasta 2029, pero al matricularse de un curso 100% online el centro le retiró –sin aviso– el permiso de residencia. El alumno firmó el documento de deportación voluntaria cuando fue detenido, sin asistencia legal y bajo la premisa de que se aceleraría su retorno a Catalunya y el 15 de diciembre ya habría vuelto. “Animamos a todos los que se encuentran ilegalmente en el país a aprovechar esta oferta”, señala el ICE.

Por otra parte, Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño deportado ilegalmente por EEUU, llegó ayer a Madrid para denunciar su caso.