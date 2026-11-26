Publicado por REDACCIÓN ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

Inés Granollers es una de las figuras con más peso político dentro del grupo parlamentario de ERC en el Congreso, y ante las elecciones generales del domingo, nos cita en la estación de autobuses de Lleida para repasar las propuestas de su formación.

Se le ve muy orgullosa con la nueva estación...

Sí, porque si hay un edificio con marca republicana en Lleida es este. Nació con una leridana de pedra picada como Esther Capella como consellera de Territorio, y empezó a levantarse con Pere Aragonès en la Generalitat y Miquel Pueyo en la Paeria.

Pero para ir a Madrid usa el AVE...

Vivo en Bellpuig, pero no uso el tren tanto como querría porque es muy difícil llegar a Lleida desde Bellpuig en transporte público a las seis de la mañana. Así que muchos días uso mi coche para poder coger el AVE.

Es el problema de mucha gente.

En Bellpuig tenemos muchos servicios, pero no en todos los pueblos pasa lo mismo. Si no tienes una movilidad garantizada, ¿cómo lo haces para desplazarte?

¿Cómo se puede mejorar la movilidad de Lleida?

Ofreciendo lo que la gente pide, pero eso incluimos enmiendas en la ley de Movilidad de 2024 para incrementar el transporte bajo demanda para municipios como los del Pirineo. Pedimos más furgonetas y más taxis de los pueblos hasta las capitales de comarca.

También se necesitan mejores carreteras...

Es evidente. Hay que mejorar el firme de la A-2 porque estamos cansados de que viajar hasta Barcelona sea un parque temático. El adelanto electoral lo evitó, pero íbamos a proponer un encargo de gestión para arreglar la autovía cuando hiciera falta de cara a los presupuestos.

Ya hay un encargo de gestión del Eix Pirinenc. ¿Puede quedar en el olvido si cambia el gobierno?

Puede pasar, y ya lo hemos visto cuando ha habido mayorías absolutas, pero nosotros recordaremos día y noche al ministro de turno que esto ya está firmado. Y continuaremos velando para que lleguen recursos que permitan arreglarlo.

Ese ministro podría ser de Vox. ¿Qué opina de la extrema derecha?

Basa su discurso en un racismo total, porque culpa de todo a los más vulnerables.

¿Teme que se pierdan derechos?

Muchísimo. Porque a veces se dan por descontados. En Argentina, por ejemplo, con una varita mágica se ha vuelto a instaurar la jornada laboral de 12 horas. Esto puede pasar aquí. Si votamos a los nietos del franquismo, no esperemos que se hayan vuelto progresistas.

Creo que usted ya sabe cómo se las gastan en el Congreso...

Su modelo de hacer política es la crispación. La pasada legislatura presidí la Comisión de Industria y Turismo, y en la primera sesión el portavoz de Vox [José María Figaredo] ya llegó con la idea de desestabilizar diciendo que no podía ser que una independentista estuviera en la presidencia. Y cuando le di la palabra a un diputado del BNG, que evidentemente habló en gallego, la neurona le explotó...

¿Qué pasó?

Empezó a gritar hasta que lo expulsé.

¿Cambió algo en la siguiente sesión?

Los letrados de la Cámara le advirtieron y yo le dije cómo se tenía que dirigir a la comisión, y que si no era capaz de entrar en este juego, dejara de ser el portavoz de Vox. El primer día pagué la novatada, pero no más.

¿Aceptó sus condiciones?

Lo intentó, pero como no le dimos la palabra no ha vuelto nunca más. Esta es la manera de combatir a la extrema derecha: con argumentos y siendo más valiente que ellos.

ERC también ha criticado mucho a Junts durante la campaña. ¿Por qué?

Nosotros siempre votamos pensando en la ciudadanía de Catalunya. En cambio, Junts anunció un día que votaría en contra de cualquier iniciativa del PSOE. Si haces eso, no estás analizando lo que necesitan los catalanes en cada caso, y ahí dejas de ser útil.

¿Un ejemplo?

No puedo entender que votaran en contra del Consorcio de Inversiones, porque nos habría permitido decidir y ejecutar inversiones desde Catalunya. Solo puedes votar “no” porque no lo has conseguido tú o porque tienes intereses en grandes lobbies empresariales a los que no les interesa que la obra pública sea accesible para más empresas.

¿Cómo de complicado es que ERC y Junts vuelvan a entenderse?

A mí me encantaría, pero antes les pediría que dejen de considerar que el país es suyo, porque la gente ve que el partido útil para Lleida es ERC. Que dejen de mirarse el ombligo y piensen más en la ciudadanía. Si lo hacen, nos entenderemos.

También se están disputando el voto útil con el PSC. ¿Por qué hay que votar a ERC y no al PSC?

Porque cuando los socialistas tienen mayoría en el Congreso, el PSC se convierte en el PSOE. De hecho, hasta hace poco la portavoz del partido era la diputada del PSC por Lleida. En cambio, desde que ERC incide tanto en Madrid es cuando hemos notado aquí políticas más republicanas, como las leyes del Aborto o de la Dependencia.

¿Puede ser que la lucha por el voto útil diluya el independentismo?

Somos independentistas porque queremos vivir en una república catalana que garantice los derechos sociales para todo el mundo. Hasta ese momento yo seré independentista, pero mientras tanto vivimos en un Estado que condiciona nuestra vida. Por eso nosotros queremos ganar más competencias para cuando haya un nuevo embate al Estado.

¿Un referéndum? Pedro Sánchez ya ha dicho que no habrá otro...

El 22 de julio de 2023 decía que no se hablaría catalán en el Congreso y que no amnistiaría a nadie, y hoy se habla catalán en el Congreso y tenemos a todos los presos del procés amnistiados.

El principal problema para mucha gente es la vivienda. ¿Qué propone ERC?

Regular el precio del alquiler para que todo el mundo tenga acceso, y por eso pediremos rebajas fiscales para que los jóvenes accedan a la primera vivienda. Y después, evitar la especulación: quien quiera hacerlo, que lo haga. Pero que pague muchos impuestos.

En Lleida también son capitales las políticas agrarias.

Mis bisabuelos y mis abuelos se ganaron la vida con la agricultura, pero mi padre ya fue incapaz de conseguirlo y a los 50 años tuvo que dejarlo. Eso le supuso un duelo que no superó nunca, por lo que es muy importante que los payeses se ganen la vida dignamente. Por eso volveremos a proponer una reforma de la ley de la Cadena Alimentaria, para que nadie pueda vender por debajo del precio de coste. No puede ser que produzcamos los mejores productos alimentarios, los agricultores tengan dificultades para sobrevivir y cada vez sea más caro llenar la cesta cuando vamos a comprar. Entre uno y otro extremo hay alguien que se está quedando el dinero.

¿Hay mucho profesional de la política en el Congreso?

Sí. Hay mucho jurista y funcionario, pero hay pocos payeses. Solo conozco a un diputado que se dedique a la agricultura. También hay pocos autónomos y pequeños empresarios. Hay muy pocos representantes de esta gente en el Congreso.

Usted fue autónoma, ¿verdad?

Sí, por eso, si hay alguien que los entiende soy yo, porque cuando has vivido lo que quieres defender, lo haces mejor. Me gustaría que nadie se pudiera jubilar con la política. No puede pasarse de ser el diputado más joven y de ahí hasta la jubilación.

¿Lo ve como un requisito?

Exacto, porque estas personas no tienen ni idea de lo que es trabajar en una empresa privada, de lo que es levantar una persiana y pagar nóminas, alquileres y si podrás llegar a final de mes.

Por eso mucha gente piensa que algunos políticos viven en una burbuja...

Sí, demasiados. Hay que pisar las plazas, ver cómo trabajan nuestros vecinos y amigos que tienen dificultades para llegar a final de mes.