Hoy a las dos de la tarde termina el plazo para que los 8.648 leridanos que solicitaron el voto por correo para las elecciones generales del domingo puedan ejercer su derecho personándose en las oficinas de Correos. El plazo para solicitar esta modalidad de sufragio terminó el pasado viernes y en Lleida se admitieron 6.545 solicitudes gestionadas en las oficinas y otras 2.013 tramitadas online, unas cantidades que descienden considerablemente respecto a las anteriores elecciones generales, que se celebraron en pleno verano, en las que 13.498 pidieron el voto a distancia.

Ayer al mediodía en las oficinas de Correos de Lleida en Rambla Ferran una mujer acababa de tramitar su voto por correo. “Por un tema personal no estaré en Lleida este fin de semana, pero dada la situación actual quería votar sí o sí, por lo que he optado por esta modalidad”, explicó a este diario.

Para tramitar el voto, los solicitantes deben acudir personalmente a las oficinas de Correos e identificarse con el DNI o cualquier documento con la fotografía y la firma del elector, pese a que esté caducado. No se puede hacer de forma digital, pero se puede autorizar a otra persona que lo haga en su nombre.

Tanto el PP como Vox llevan desde antes de la campaña poniendo en duda, sin pruebas, la fiabilidad del voto por correo. Unas acusaciones que el propio servicio público calificó de “infundadas”.