Publicado por Marc Carbonell REDACCIÓN Lleida Creado: Actualizado:

¿Qué retos se marca como prioritarios para Lleida?

Trasladar al Congreso todas las problemáticas de nuestro territorio en infraestructuras, servicios, sanidad, educación o la mejora de la agricultura.

¿Qué resultado electoral espera?

Consolidar los dos diputados, pienso que tenemos muchas posibilidades. Si podemos llegar al tercero, mucho mejor. Creo que la ciudadanía está entendiendo nuestro mensaje y lo que se juega si partidos como PP y Vox llegan al gobierno.

En Lleida ciudad hay topes a los precios de los alquileres desde marzo de 2024, pero desde entonces los precios han subido un 5,9%. ¿Es suficiente esta medida?

Es positiva para mejorar el acceso a la vivienda. Nos basamos en tres pilares: proteger a las personas vulnerables para evitar las subidas abusivas y evitar la especulación para que los grandes tenedores no hagan negocio con los pisos; regular el mercado del alquiler con topes para evitar desahucios; y construir vivienda asequible y poner a disposición solares que debemos hacer atractivos para los promotores.

Esto último es complicado, ¿no?

Pero se está haciendo. El president Illa pidió colaboración a los ayuntamientos para poner al alcance solares municipales, y en Lleida se está haciendo. Por ejemplo, en el Centro Histórico, donde constructoras pueden hacer vivienda accesible, en Torre Salses o en Anastasi Pinós. Lleida es un modelo de lo que se está haciendo en materia de vivienda. Por ejemplo, con los 121 pisos de alquiler accesible que se han hecho en Mangraners. Hay que continuar trabajando para que la vivienda sea un derecho y no un privilegio.

En Cervera, los alquileres han subido un 12,9% y en Guissona un 9,2%. Estos municipios y la capital dejarán de estar tensionados en marzo del año que viene. ¿Se deberían mantener los topes?

El alquiler debe estar regulado y tener unos topes para que los alquileres no suban de forma intencionada. Esta regulación del mercado se debe conseguir y mantener.

¿Cómo hay que proteger a las personas mayores?

Los dos decretos de vivienda tumbados por Vox, PP y Junts las protegían, evitando subidas abusivas del alquiler. Se deben aumentar las pensiones en función del incremento del coste de la vida y proteger el sistema público para que no las puedan privatizar.

Mencionaba la mejora de la agricultura. ¿Cómo puede el Estado ayudar a los payeses?

Necesitan mucho apoyo de las administraciones. Uno de los elementos que más les afecta es la sequía, por lo que es necesaria una buena gestión hídrica. Ya se está avanzando con el Canal d’Urgell. Las explotaciones agrarias se deben tecnificar para acompañar un oficio tradicional con tecnología que permita sacar el máximo rendimiento. También se debe eliminar la burocracia con una solicitud única para diferentes trámites, y garantizar el relevo generacional, para lo que hay programas específicos con ayudas y un censo de terrenos en desuso.

Hablemos de infraestructuras. ¿Lleida está bien conectada con la red actual de Rodalies?

No, le falta conexión. Llevamos muchos años de desinversión en Rodalies y la ciudadanía no ha asumido este modelo de transporte como un modelo viable porque no hay cobertura ferroviaria que conecte los municipios de la provincia. Es un reto de futuro en el que ya se está trabajando con la Generalitat y el Estado.

¿Cree que el traspaso a la Generalitat mejorará su gestión?

Apostamos por una gestión de proximidad. Podrá mejorar la gestión, pero también va acompañada de una inversión que el Estado está llevando a Catalunya. Hace falta más inversión.

Este año ha estado marcado por tres accidentes mortales, dos en la alta velocidad y uno en Rodalies. ¿Qué hay que hacer?

No podemos negar que hay personas que no confían en el tren. Se está trabajando para resolverlo desde ya, detectando puntos negros y haciendo auditorías para saber qué tramos de vía afectan a la circulación óptima. A partir de ahí, invertimos con un plan de Rodalies de 8.000 millones, de los que ya se han ejecutado 3.000, con la compra de nuevos trenes y también en las líneas de alta velocidad.

Los usuarios del Avant también denuncian falta de plazas e incidencias constantes.

Hubo una caída de plazas y frecuencias durante la pandemia, pero ahora se han incrementado. El servicio permite una conexión con Barcelona que genera oportunidades también para Lleida, y debemos volver a los niveles de antes de la pandemia.

¿Qué carreteras hay que arreglar?

Necesitamos unas carreteras en buen estado por seguridad y para garantizar el acceso de los pueblos pequeños a los servicios públicos. Hay una reclamación histórica en la N-260, donde se ha acordado destinar 260 millones para su modernización de un eje que unirá todos los pueblos del Pirineo. También la N-240, donde hay un compromiso de desdoblamiento.

La derecha y la extrema derecha llevan por bandera la bajada de impuestos. ¿Cómo lo ven?

Los impuestos financian nuestros servicios y nuestras políticas públicas que debemos garantizar, por lo que son necesarios. Si queremos mejoras, estas se deben realizar a través del pago de impuestos que nos permiten mejorar el estado del bienestar.

¿Los impuestos de Lleida se deben recaudar en Barcelona o Madrid?

Los impuestos de Lleida se deben quedar en Lleida. Hay una propuesta de un modelo de financiación propio de Catalunya que ayudaría a tener más capacidad económica para que la Generalitat pueda priorizar en qué se invertirá.

¿Qué hay que hacer para frenar la multirreincidencia delictiva?

No puede ser que haya personas que carguen mochilas de 30, 40 o 60 delitos, que se les juzgue, entren a prisión y automáticamente salgan. Hay que ser contundentes y quizás hacer una reforma del Código Penal para que, en estos casos, las penas se cumplan y sean más contundentes. Otra medida que ya se ha empezado a aplicar es el refuerzo de los juzgados para que haya más agilidad.

Muchas personas lo vinculan con la inmigración y dicen que “tienen más facilidades”.

Es una leyenda urbana que no es real. Los ciudadanos tienen los mismos derechos y oportunidades. Estamos hablando de personas que vienen a buscarse la vida, y se les debe tratar con buenas condiciones y conseguir que vengan con garantías de que podrán trabajar, también para contribuir a nuestro sistema económico. También será lo que garantice nuestro sistema de pensiones.

La mayoría de encuestas apuntan a una mayoría absoluta de PP y Vox. En ese caso, ¿facilitaría con su voto un gobierno del PP sin la extrema derecha?

No. Queremos que haya un gobierno de izquierdas, progresista, que realmente defienda los derechos de las personas. Un gobierno de la derecha no beneficiaría de ninguna forma a la ciudadanía.

Se ha definido como la candidata “accidental” del PSC. ¿Consideraba necesaria la dimisión de Montse Mínguez?

Lo que no considero justo es que haya recibido una presión y un acoso público como el que se le ha hecho a través de redes sociales y pseudomedios de comunicación por un asunto de su pareja. Ha sido totalmente injusto, debido a su trayectoria, su dedicación y el trabajo que ha hecho. Ella ha tomado la decisión que ha querido libremente y se respeta, evidentemente.

Si es elegida diputada, ¿se presentará a las próximas elecciones municipales?

Mantendría el acta de concejala porque quedan poco más de cinco meses para las elecciones municipales, y hacer ahora una modificación del gobierno no sería adecuado. Me debo al partido, y el alcalde, Fèlix Larrosa, deberá hacer su lista para las municipales, la decisión es suya. Si me pide que esté con él, le daré confianza y participaré en su proyecto.