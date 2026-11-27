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Un marinero turco de 46 años perdió la vida la madrugada de ayer al naufragar el buque cargado de 7.000 toneladas métricas de gasóleo en el que navegaba junto a otros 16 tripulantes, de los que otros nueve resultaron heridos, a unas 19 millas al noroeste de Ibiza. El barco, con bandera maltesa y que hacía la ruta entre Algeciras y Barcelona, quedó completamente volcado y semihundido, aunque con la quilla a flote en una zona donde hay una profundidad de un millar de metros, lo que podría facilitar los trabajos de descontaminación y recuperación de la nave.

El director general de Emergencias del Gobierno Balear, Pablo Gárriz, confirmó que se habían detectado pequeñas manchas de combustible en el mar tras el naufragio del barco, llamado Med Emre, aunque matizó que esa es una situación “perfectamente normal” e insistió en que no había evidencias de un vertido de combustible que pueda despertar preocupación y que los “pequeños restos” detectados son habituales. También la Capitanía Marítima de València, entidad pública dependiente del ministerio de Transportes, informó de la presencia de una mancha de 2,6 millas de extensión en el mar de un material oleoso e irisado, típico de gasóleo o aceite, que se acabó evaporando a lo largo del día, por lo que se descartó que hubiera fugas en los tanques ni de la carga del buque, afirmaron. El Gobierno activó el nivel 2 de emergencia ante el riesgo de vertido.

El equipo del Sistema de Observación Costero de Baleares ejecutó simulaciones de deriva superficial ante un hipotético vertido del buque que muestran una trayectoria de las partículas que no alcanzaría el litoral ibicenco. Por su parte, varias organizaciones ecologistas expresaron su inquietud por el posible impacto de un vertido de combustible sobre el ecosistema de una zona de alto valor natural, que forma parte del corredor de cetáceos del Mediterráneo.

El Centro de Coordinación de Salvamento de Valencia recibió una llamada de socorro Mayday a las 21:30 del miércoles. Seis minutos después, el buque comunicó que tenía una vía de agua y una escora de 90 grados. Finalmente, el hundimiento se produjo sobre las 23.00 horas. La tripulación fue rescatada por Salvamento Marítimo, con la participación de helicópteros y el mercante Prysmian Monna Lisa. El barco, del que se investigan las causas del naufragio, tiene 120 metros de eslora y fue construido en 2019.