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La Comisión Europea avisó ayer de que discriminar a residentes legales con el principio de “prioridad nacional”, tal y como prevé la ley de la Comunitat Valenciana promovida por PP y Vox para acceso a la vivienda y ayudas sociales, viola el Derecho comunitario, que prohíbe la discriminación indirecta mediante criterios como imponer a los no nacionales tiempos más largos de residencia que a los nacionales para acceder al mismo trato. En respuesta parlamentaria a una pregunta del eurodiputado de Compromís Vicent Marzà, el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha establecido que los Estados miembros no pueden imponer unilateralmente a los residentes de larga duración de terceros países un requisito de residencia superior a los cinco años que fija la directiva europea. Brunner recuerda que la normativa europea garantiza a los residentes de larga duración los mismos derechos que los ciudadanos del país en los que viven en ámbitos como las ayudas sociales y el acceso a la vivienda. También advierte que esta protección impide discriminarlos indirectamente, por ejemplo, imponiéndoles más años de residencia para poder acceder a determinadas prestaciones.

“Hasta ahora la Comisión Europea nos había respondido sobre un acuerdo que aún no era ley. Ahora lo hace sobre una ley ya aprobada, y la respuesta es clara”, señaló Marzà, quien consideró que Bruselas confirma que la prioridad nacional pactada por el PP y Vox “no cumple con la normativa europea y eso tendrá consecuencias”.

Por su parte, el portavoz del Consell valencià, Miguel Barrachina, afirmó que su Gobierno seguirá defendiendo el criterio de exigir diez años de “arraigo” en los municipios de la Comunitat para acceder a vivienda protegida u otras ayudas, lo que calificó de “lógico” para priorizar a las personas empadronadas y “arraigadas”. “Y que no se siga provocando ese efecto llamada de que pueda acceder cualquier personal del mundo sin ninguna vinculación con el municipio”, aseveró. Barrachina remarcó que se trata de una respuesta parlamentaria que el Consell “respeta” pero que la administración autonómica no ha recibido “ningún requerimiento” de la UE al respecto. Mientras, el líder de Vox, Santiago Abascal, prometió “tumbar” las leyes de la Comisión Europea al entender Bruselas que discriminar a residentes legales.