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El buque Med Emre, naufragado la madrugada del jueves a 19 millas de la costa de Ibiza y cargado con 7.000 toneladas de gasóleo, será remolcado en su estado actual hasta el puerto murciano de Cartagena, donde se pretende que llegue el próximo lunes, según informó ayer la capitana marítima de València, Elena Delgado. La opción de Cartagena, afirmó, era la única posible, dadas las características que reúne por su calado, ya que el buque será remolcado boca abajo. El presidente del Gobierno regional de Murcia, Fernando López Miras, expresó su rechazo a esta decisión, asegurando que “representa un riesgo potencial para nuestro litoral”.

Respecto a las causas del naufragio, Delgado añadió que, además del mal tiempo con que se encontró el Med Emre, con olas de más de cuatro metros, pudo haber “actuaciones a bordo por parte de la tripulación”, como que quedasen abiertas las tapas de registro de los tanques de lastre de una de las bandas del buque, y eso habría favorecido la entrada masiva de agua de mar. El barco había pasado todas las inspecciones obligatorias, y los certificados reglamentarios y de clasificación del buque estaban vigentes y al día. Por su parte, el marinero muerto en el naufragio era el jefe de máquinas de la embarcación.