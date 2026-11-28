Publicado por ADRIÀ JURADO Creado: Actualizado:

El fenómeno generado en las redes sociales alrededor de los carteles de Gabriel Rufián congregó ayer a una multitud de jóvenes en la plaza Sant Joan de Lleida que no querían perder la ocasión de hacerse con uno. La acción viral consiste en descolgarlos para llevarlos a casa y subir la foto a las redes. Para evitar que se retiren todos sus carteles, ERC ha decidido repartir cientos de ellos en varias ciudades catalanas. En Lleida, ayer, instaló una parada para repartir 800 carteles electorales y 120 camisetas, reservadas para los primeros en llegar. Diez minutos antes de que empezara el reparto, a las 17.00 horas, la fila ya ocupaba media plaza y, media hora después, la cruzaba de punta a punta.

Las primeras en recoger el cartel fueron dos mujeres que llegaron a las 16.15 horas, aunque algunos grupos merodeaban en la plaza desde las 15.00 horas. Muchos aseguraban seguir a Rufián desde hace años y sentirse representados por él. Los que tenían edad para votar manifestaban, en su mayoría, su intención de hacerlo por ERC. También acudieron jóvenes sin edad para votar y algunos acompañados por sus padres. Una familia había acudido a Lleida porque, según relataba, los carteles de Rufián habían desaparecido de las calles de su localidad, Almacelles. No todos los que hicieron cola eran simpatizantes de ERC. Algunos se habían sumado por curiosidad y por la gracia del fenómeno. Una de las asistentes aseguró que también había pasado por la parada de Vox. La iniciativa atrajo especialmente a mujeres y jóvenes de menos de 25 años.