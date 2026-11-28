El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, coge la bicicleta durante la jornada de reflexión de las elecciones generales del 29 de noviembre, a 28 de noviembre de 2026.

Publicado por REDACCIÓN Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno y candidato a las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre, Pedro Sánchez, pasa la jornada de reflexión de este sábado haciendo deporte y con la familia, según han informado fuentes del PSOE.

Desde el partido socialista han compartido un vídeo en el que se ve a Sánchez junto a su esposa, Begoña Gómez, realizando una ruta por el campo con una bicicleta de montaña.

"Tenía ganas de volver a coger la bici. Llevo unas cuantas semanas que no he podido, por la campaña y la precampaña", explica a la cámara.

Posteriormente, se pone un casco con una cámara 'Go Pro' incorporada en el mismo, "así no me reconoce nadie", afirma, y unas gafas, "así me reconocen menos", añade, y se dispone a realizar "unas bajaditas", en un entorno que describe como "muy bonito".

El candidato a la reelección cerró la campaña este viernes en la Caja Mágica de Madrid, en un recinto lleno con más de 12.000 personas, y cerca de un millar más que se quedaron fuera, donde pidió un último esfuerzo de movilización para llenar las urnas el 29N.

En un acto de marcado carácter festivo, que incluyó actuaciones musicales de la banda Tequila, las cantantes Alice Wonder y Lina Makoul y un concierto final de Los Planetas, los socialistas trataron de mostrar una imagen de fuerza para revertir los sondeos, que dan favoritos a PP y Vox.

La otra gran sorpresa de la tarde fue la aparición del director de cine Pedro Almodóvar, que pidió el voto para Sánchez alertando de que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal pretenden derogar la Ley de Memoria Democrática.

Sánchez reivindicó su labor de Gobierno y avisó de que la llegada de PP y Vox al Gobierno pondría en peligro derechos y libertades que ha costado mucho trabajo conquistar, entre los que mencionó los derechos de mujeres víctimas de violencia de género, homosexuales y migrantes.

También volvió a poner el foco en los pensionistas, a los que recordó que este año las pagas subirán un 3,5% al mismo ritmo que la inflación y reiteró que, si sigue gobernando, el sistema "será público y estará garantizado" mientras la derecha quiere "privatizarlas", entre otras declaraciones.