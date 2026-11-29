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Dos trabajadores de Médicos Sin Fronteras (MSF), ambos vigilantes de seguridad de una de sus clínicas en la Franja de Gaza, murieron la noche del viernes en un ataque israelí, según denunció la organización humanitaria y confirmó ayer el Ejército. La oenegé aseguró que sus instalaciones, adyacentes a las del hospital Al Shifa de ciudad de Gaza (norte de la Franja), estaban claramente señalizadas con los logotipos de MSF y que su ubicación había sido comunicada al Ejército israelí. “Se trata de un ataque directo contra MSF, lo que eleva a 17 el número total de compañeros de MSF fallecidos en Gaza”, denunció la organización.

Por su parte, el Ejército israelí confirmó el ataque asegurando que identificó a los dos trabajadores como miembros de Hamás y añadió que uno de ellos era comandante de una célula de artillería del brazo armado del grupo islamista. “Los terroristas fueron eliminados mediante una operación aérea con el fin de neutralizar la amenaza que representaban”, sostuvo, sin aportar pruebas que sustenten estas afirmaciones.

Entre el viernes y ayer al menos 18 personas murieron en la Franja debido a ataques lanzados por Israel y otras 38 resultaron heridas. Pese a la tregua vigente desde hace un año, Israel lanza a diario ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a civiles, entre ellos mujeres y niños; y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes. Al menos 1.705 personas han muerto desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre de 2025, según el ministerio de Sanidad de la Franja. Desde el 7 de octubre de 2023, han muerto más de 74.772 gazatíes.