Trasteros: mucho más que un almacén.

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Si eres de los que piensan que un trastero es solamente un espacio de almacenaje, estás muy equivocado. Con un poco de interés y un poco de creatividad, se puede convertir en un lugar funcional para el día a día. A buen seguro que así podrás mantener el hogar mucho más arreglado. Además, las distancias ya no son un problema, ya que si eres propietario de un trastero que no está situado cerca de casa y vives en una ciudad como Lleida, tienes a tu disposición una red de transporte público muy eficiente que te hará la vida más fácil. Así que si tenías pensado comprar un trastero en Lleida , este es tu momento. Para acabar de convencerte, en este artículo exploraremos los diferente usos que puedes dar en un trastero, así como algunas ideas para sacar el máximo provecho. Ponte cómodo, que empezamos.

Almacenaje: un clásico que no pasa de moda

Aunque un trastero puede tener muchos más usos —que veremos más adelante—, la verdad es que guardar objetos es su punto fuerte. Es ideal para almacenar cosas que sólo se utilizan en determinadas épocas del año. Por ejemplo, desde la decoración navideña hasta la ropa de invierno o de verano. También es habitual guardar utensilios como ventiladores o estufas portátiles.

El almacenaje de material deportivo es otro de los usos clásicos, especialmente en Lleida, que cuenta con un entorno natural privilegiado y está muy cerca de los Pirineos. Eso la convierte en un lugar perfecto para los amantes del deporte y las actividades al aire libre. Bicicletas, esquíes o equipos de montaña son objetos típicos que suelen esperar su turno de uso al trastero.

También es común utilizar el trastero como espacio para hobbies o colecciones, así como para guardar aquellos objetos que tienen un valor sentimental para nosotros. Es un lugar que “nos echa una mano” cuando queremos liberar un poco de espacio en casa. Nos permite tener los objetos accesibles, en buen estado y sin ocupar espacio en el hogar.

De espacio de ocio a una inversión rentable

De acuerdo, quizás no es el uso más común, pero eso no quiere decir que no sea una opción viable. Un trastero bien adaptado puede convertirse perfectamente en un lugar de ocio o relajación. Puedes crear un espacio acogedor para leer, pintar o disfrutar de tus hobbies. Si en casa no tienes un lugar para trabajar en proyectos creativos, el trastero puede ser la solución perfecta. Sólo necesitas una buena mesa y un poco de iluminación. La clave es la imaginación, no lo olvides.

Además, si eres el propietario del trastero y no lo necesitas inmediatamente, siempre puedes alquilarlo y obtener un ingreso extra mensualmente. En ciudades como Lleida, estos espacios tienen bastante demanda, y los precios suelen ser asequibles para los inquilinos y rentables para los propietarios.

También puedes utilizarlo como espacio “de emergencia”. Es decir, como apoyo durante una mudanza, ya sea tuya o de algún conocido, o para guardar objetos que ahora mismo no necesitas pero que utilizarás próximamente.

Para aprovechar al máximo tu trastero, lo mejor es instalar estanterías para maximizar el espacio, etiquetar todo para tenerlo bien controlado, dividir el espacio en zonas según el uso y asegurarte de que hay un acceso fácil manteniéndolo siempre ordenado.

En definitiva, un trastero es un recurso extremadamente versátil que, si sabes aprovechar bien, puede convertirse en el complemento perfecto para tu vivienda. Recuerda que las distancias ya no son un problema, ya que el transporte público en Lleida es la solución que necesitabas para no tener que tener obligatoriamente el trastero al lado de casa.

Aprovecha cada metro cuadrado al máximo y mantengas en tu hogar sólo aquello que necesites ahora mismo. ¡Si tienes el espacio organizado, también tendrás la mente ordenada!