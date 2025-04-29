Penelles celebra 10 años del Gargar Festival y se consolida como referente del arte mural rural

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Penelles se prepara para convertirse, un año más, en el epicentro del arte mural rural con la celebración del décimo aniversario del Gargar Festival, que tendrá lugar del 1 al 4 de mayo. Esta pequeña localidad de la Noguera volverá a transformarse en una galería de arte al aire libre, donde las paredes de los edificios servirán de lienzo para artistas locales e internacionales, combinando así la expresión artística contemporánea con la esencia del mundo rural.

Durante cuatro jornadas intensas, el municipio de La Noguera acogerá una amplia y variada programación que incluye la creación de nuevos murales, exposiciones artísticas, talleres participativos, actuaciones musicales, comedia y actividades gastronómicas. Todas las propuestas están diseñadas para todos los públicos y la mayoría son de libre acceso, facilitando así la participación tanto de los vecinos como de los visitantes que se acercan en Penelles para disfrutar de este acontecimiento que ha ocurrido un referente en el panorama artístico catalán.

Una de las exposiciones artísticas.

Programación completa del Gargar Festival 2024

El jueves 1 de mayo se iniciará oficialmente el festival con un pasacalle por el pueblo que servirá para presentar la nueva imagen del certamen, bautizada como "La Ganga". Los gigantes y cabezudos de Penelles, acompañados por la colla gegantera y grallera de Linyola, darán la bienvenida a los asistentes. Durante esta primera jornada, los visitantes podrán disfrutar de un taller de ilustración experimental con Quim Torres, asistir a la intervención de Egeacrea y Luisa Estrada, y participar en la presentación de una cerveza especial creada para celebrar el décimo aniversario.

Por la tarde, la música tomará protagonismo con las sesiones de diferentes DJ's como Anika, Looping Soul o DJ Black Samurai. Uno de los platos fuertes del día será el Gargar Comedy, que contará con las actuaciones de Alba Segarra, Godai Garcia, Oye Sherman y Andrea Farina. Además, durante toda la jornada se podrán visitar las exposiciones ubicadas en la Església Vella, la Sala B y el Portalet, así como la Fira del Món Rural en la plaza Major.

El viernes 2 de mayo continuará la programación con diferentes talleres artísticos, como el autorretrato con stencil a cargo del EASD Ondulara o el taller de grabado y paste-up "Bandada colectiva" con Luisa Estrada. También se inaugurará la exposición conmemorativa "10 anys de Gargar" y se realizará una mesa redonda con los artistas participantes, moderada por Marc Mascort. Durante todo el día, la artista Núria Vall realizará una obra en directo que posteriormente se sorteará entre los asistentes.

Alumnos de la escuela Ondara.

El fin de semana concentrará la mayor parte de las actividades. El sábado 3 de mayo ofrecerá talleres variados como "Draw Bot IA" con Pep Borràs, decoración cerámica con Asis Percales o "Retrats salvatges" con la Escola Ermengol. Los más pequeños podrán disfrutar de un cuentacuentos para toda la familia, mientras que los adultos podrán asistir al vermú musical amenizado por Miqui Puig. La jornada continuará con la charanga Festuc Fast Band recorriendo los establecimientos del pueblo, música de los años 80 a cargo de Enric Font de RAC105, y la peculiar "ruta golfa de tractors". La noche se cerrará con el espectáculo musical Maambo.

Página web www.gargarfestival.com

El domingo 4 de mayo, última jornada del festival, empezará con un desayuno popular de tupina y la salida de tractores antiguos. Al mediodía, después de la misa del Roser en la iglesia Sant Joan Baptista, la música de Lo Dixie amenizará un recorrido por los nuevos murales, mientras que The Polar Soft y Basté's Band ofrecerán conciertos en varios espacios del pueblo. La tarde dará paso a las actuaciones de El Veïnat y, como colofón final, Hao Band se encargará de cerrar esta décima edición del festival.

Una década de arte rural en la Noguera

El Gargar Festival ha conseguido, a lo largo de estos diez años, posicionar Penelles en el mapa cultural y artístico, convirtiendo este pequeño municipio de poco más de 400 habitantes en un museo al aire libre que atrae visitantes durante todo el año. Les fachadas de los edificios, antiguamente deterioradas o sin ningún valor estético, se han transformado en obras de arte que explican historias vinculadas con el entorno rural, las tradiciones y la vida en el campo.

Este certamen artístico ha contribuido significativamente a la dinamización cultural y económica de la zona, generando un impacto positivo en el turismo local y promoviendo la interacción entre artistas urbanos y comunidades rurales. Además, ha servido como plataforma para la reflexión sobre temas como la despoblación rural, la sostenibilidad o la preservación de las tradiciones.

¿Qué hay que saber si queréis visitar el Gargar Festival ?

Para los que quieran asistir al festival, hay que tener en cuenta que, aunque la mayoría de actividades son gratuitas, algunos talleres pueden requerir inscripción previa debido al aforo limitado. Los organizadores recomiendan consultar la programación detallada a la web oficial del certamen para planificar la visita.

Harry Bones, uno de los artistas de esta edición.

Penelles dispone de opciones de alojamiento limitadas, por lo cual es aconsejable reservar con antelación o considerar el alojamiento en poblaciones próximas como Balaguer o Mollerussa. Con respecto a la gastronomía, durante los días del festival se instalarán food trucks en varios puntos del pueblo, que complementarán la oferta de los establecimientos locales.

Los murales se pueden visitar libremente durante todo el año, pero el festival ofrece la oportunidad única de ver cómo trabajan los artistas en directo y participar en las actividades complementarias que sólo tienen lugar durante estos cuatro días.

La comunicación del festival está financiada por el Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida en el marco del Plan de Promoción Turística de Penelles.