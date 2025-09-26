Grup NAYOX, gran protagonista del Saló de l’Automòbil de Lleida 2025
El Grup NAYOX presenta les principals novetats en vehicles híbrids i elèctrics de les seves marques al Saló de l’Automòbil de Lleida 2025.
Amb més de 50 anys de trajectòria i una sòlida xarxa de concessionaris oficials, el Grup NAYOX representa algunes de les marques més prestigioses del mercat: Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Toyota, Škoda, SEAT, CUPRA i MG. Aquest any, el Grup NAYOX es presenta a la fira com un únic gran grup empresarial, reforçant el seu lideratge en el sector i la seva aposta per oferir solucions de mobilitat per a tots els perfils de client.
A l’estand exterior del Grup NAYOX, els visitants podran gaudir de la zona de proves de vehicles (test drives), on tindran l’oportunitat d’experimentar en primera persona les sensacions de conduir els últims models de les marques que representa el Grup.
A l’interior del pavelló, els assistents trobaran els estands personalitzats de cada marca, amb la seva gamma completa de vehicles nous i cotxes de gerència, tots ells amb condicions especials exclusives per a la fira.
Representant a Volkswagen, Volkswagen Vehicles Comercials, Audi, Škoda, SEAT i CUPRA, Dalmau Motor presenta en primícia:
- Volkswagen: l’icònic Golf i el Tiguan híbrid endollable, amb fins a 120 km d’autonomia elèctrica, a més dels elèctrics ID.3 i ID.4.
- Audi: el nou Q3 i el nou Q5, que estrenen disseny i tecnologia avançada.
- Škoda: l’esperat Elroq, el nou SUV 100% elèctric de la marca que redefineix la mobilitat sostenible amb un estil propi.
- Volkswagen Vehicles Comercials: la Caddy PHEV, versatilitat i eficiència per a professionals.
- SEAT: el León PHEV, ara amb més autonomia i equipament.
- CUPRA: l’espectacular Terramar PHEV, que combina esportivitat i electrificació.
Nayper Motor arriba amb la nova i espectacular Classe V i tota la gamma de vehicles Mercedes-Benz, tant de combustió com híbrids i 100% elèctrics, disponibles per veure i reservar.
El concessionari oficial Toyota per a Lleida i província, Naymotor, presenta la seva gamma PROACE - Toyota Professional Vehicles Comercials, ideal per a autònoms i empreses. A la zona interior estarà representada tota la seva gamma híbrida, amb l’espectacular model esportiu GR YARIS. També donarà a conèixer la novetat del C-HR+ SUV Coupé, el model més icònic de la marca japonesa, ara en la seva versió 100% elèctrica.
Legend Motor presenta el MG HS Hybrid Plus com a novetat i exposa tota la seva gamma de vehicles híbrids i elèctrics.