Derechos Sociales e Inclusión pondrá en funcionamiento el SAIAR La Freixa para reforzar la atención a las personas mayores de la Segarra
El nuevo servicio, que entrará en funcionamiento el 1 de octubre, facilitará una atención integral de proximidad y dará apoyo a las familias y personas cuidadoras del ámbito rural
El Departamento de Derechos Sociales e Inclusión y el Ayuntamiento de Sant Guim de Freixenet, en la comarca de la Segarra, pondrán en funcionamiento el próximo 1 de octubre el Servicio de Atención Integral en el Ámbito Rural (SAIAR) La Freixa, un equipamiento destinado a reforzar la atención a las personas mayores de la zona y favorecer que puedan continuar viviendo en su entorno habitual con los apoyos necesarios.
El servicio forma parte de la Cartera de servicios sociales de Cataluña y se dirige a personas de 65 años o más residentes en municipios rurales. Su objetivo es ofrecer una atención continuada e integral, adaptada a las necesidades de cada persona, al tiempo que proporciona apoyo a las familias y a las personas cuidadoras, un elemento fundamental ante los retos que plantea el envejecimiento de la población.
Los SAIAR son recursos pensados específicamente para dar respuesta a las necesidades de las personas mayores que viven en entornos rurales, con un modelo de atención flexible y centrado en la persona. Estos servicios tienen como finalidad favorecer su autonomía y facilitar que puedan continuar desarrollando su proyecto de vida en el mismo entorno donde han vivido, a la vez que ofrecen apoyo a las familias y a las personas cuidadoras.
El SAIAR La Freixa está inscrito en el Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos de Servicios Sociales (RESES) desde el año 2012 y dispone de una capacidad registral de 25 plazas. De estas, quince estarán concertadas mediante el convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Sant Guim de Freixenet y el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión en octubre de 2025. Se trata de un servicio de atención integral en el ámbito rural, de titularidad municipal, concebido para acercar los servicios asistenciales a las personas mayores de los municipios rurales.
Reforzar los servicios sociales de proximidad
La construcción del equipamiento ha supuesto una inversión de 1,2 millones de euros, financiada a partes iguales por el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión y por la Fundación "la Caixa". Esta actuación se enmarca en la estrategia del Departamento para reforzar la red de servicios sociales de proximidad y garantizar una atención adaptada a las necesidades de las personas mayores, especialmente en aquellos municipios donde la dispersión territorial dificulta el acceso a los recursos asistenciales.
Con la puesta en marcha del SAIAR La Freixa, Sant Guim de Freixenet incorporará un nuevo recurso asistencial que contribuirá a ampliar la oferta de servicios sociales de proximidad en la comarca de la Segarra, facilitando una atención más cercana, personalizada y arraigada en el territorio.