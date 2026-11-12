La Mostra de Cinema Espiritual porta històries de fe, esperança i superació a tres municipis de la demarcació de Lleida
Del 15 al 30 de novembre, Lleida, Penelles i Ivars d’Urgell acullen sis projeccions de pel·lícules com Los domingos, Sirāt, Rondallas i Hospital de Campanya
Una adolescent que es planteja ingressar en un convent, un pare que travessa el desert buscant la seva filla desapareguda o una comunitat que intenta refer-se després d'una tragèdia. Aquestes són algunes de les històries que proposa la 23a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, que del 15 al 30 de novembre convida el públic a mirar més enllà de la pantalla i reflexionar sobre qüestions com la fe, la llibertat, la solidaritat o el sentit de la vida. Aquesta edició inclou més de 150 projeccions arreu del país, sis de les quals a Lleida, Penelles i Ivars d’Urgell.
La programació s'articula al voltant de tres cicles: Discerniment i elecció, sobre les decisions que marquen les nostres vides; La mirada de les víctimes, centrat en les conseqüències de la guerra, la violència i l'exclusió, i Cap a la saviesa, que explora diferents camins de creixement personal i espiritual. La majoria de les projeccions compten amb presentacions i col·loquis que conviden el públic a compartir impressions i reflexions.
De 'Los domingos' a 'Sirāt': cinema per reflexionar
Una de les pel·lícules destacades és Los domingos, d'Alauda Ruiz de Azúa, que narra el conflicte familiar que desencadena la decisió d'una jove de disset anys d'ingressar en un convent de clausura. El film es podrà veure al CaixaForum de Lleida. Per la seva banda, Sirāt, d'Óliver Laxe, proposa un viatge físic i espiritual pel desert del Marroc, on un pare i el seu fill busquen una jove desapareguda. La pel·lícula es projectarà al Cinema Kursaal de Penelles, en una sessió que comptarà amb la presentació del productor del film, Xavi Font.
La força de la comunitat per superar les adversitats és el fil conductor de Rondallas, de Daniel Sánchez Arévalo, una història ambientada en un petit poble de pescadors de Galícia que intenta refer-se després d'una tragèdia. La música, l'amistat i els vincles entre veïns es converteixen en una manera d'afrontar el dol i recuperar la il·lusió. És l'única pel·lícula de la programació que es podrà veure als tres municipis participants: Penelles, Ivars d'Urgell i Lleida.
La producció documental també té un paper destacat amb Hospital de Campanya, de Jordi Roigé, que mostra la tasca d'acollida, escolta i acompanyament de persones sense llar i en situació de vulnerabilitat que desenvolupa la parròquia de Santa Anna de Barcelona. A través dels testimonis de voluntaris, professionals i persones acollides, el documental reflexiona sobre la dignitat humana, la fraternitat i la solidaritat. La projecció tindrà lloc a Penelles i comptarà amb la presència del director del film.
Cinema també des de casa
La Mostra també es podrà seguir des de casa a través de FilminCAT, amb una programació en línia de 39 títols. A més, com cada any, el certamen aposta per activitats educatives en centres penitenciaris i de justícia juvenil, ampliant així l'abast de la iniciativa més enllà de les sales de projecció.
La Mostra és organitzada per la Direcció General d'Afers Religiosos del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de posar en valor l'espiritualitat a través del cinema, afavorir el diàleg interreligiós i contribuir a la cohesió social.
Consulta totes les pel·lícules, dates, horaris i espais de projecció al programa complet de la 23a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya.