Seguros de viaje en 2027: qué coberturas conviene revisar antes de salir al extranjero

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Cualquiera que haya estado en Nueva York sabe que no es precisamente una ciudad barata, aunque seguramente pocos se plantean cuánto podría costarles acabar en urgencias durante sus vacaciones. Una caída paseando por Manhattan o un problema de salud inesperado pueden terminar en una factura de miles de dólares, especialmente si hacen falta pruebas médicas o varios días de hospitalización.

Contratar un seguro de viaje es, por tanto, una cuestión que merece atención antes de salir de casa, igual que comprobar la documentación necesaria o reservar el alojamiento. De cara a 2027, las necesidades de una familia que pasa dos semanas en Japón no son las mismas que las de alguien que se instala un par de meses en Bali para trabajar a distancia, por lo que la elección de la póliza dependerá del destino y de las características del viaje.

Viajar al extranjero: cuándo es especialmente importante tener un seguro médico

Estados Unidos no exige, por norma general, un seguro médico a los turistas, pero los precios de la sanidad hacen muy recomendable viajar con una cobertura adecuada. Un accidente de tráfico en Los Ángeles, por ejemplo, puede acabar en un traslado en ambulancia y varios días de ingreso, con una factura que tendría que pagar el propio paciente si no estuviera asegurado. El límite de gastos médicos es, precisamente, uno de los aspectos que más peso debería tener al elegir el mejor seguro de viaje para destinos donde recibir atención sanitaria puede resultar especialmente caro.

En otros destinos, disponer de una póliza es directamente un requisito de entrada. Cuba exige a los visitantes un seguro médico válido durante su estancia y Georgia, desde enero de 2026, obliga a los turistas a contar con un seguro de salud y accidentes con una cobertura mínima de 30.000 laris georgianos. Como estos requisitos pueden cambiar, conviene comprobarlos antes de viajar, sobre todo si las vacaciones se han reservado con varios meses de antelación.

Dentro de la Unión Europea, los viajeros que tienen derecho a la Tarjeta Sanitaria Europea pueden recibir la asistencia médicamente necesaria en la sanidad pública, en las condiciones que se aplican a los asegurados del país de destino. Un turista español que necesite atención médica durante unas vacaciones en Roma, por ejemplo, podrá recurrir al sistema sanitario italiano, aunque la tarjeta no cubre la asistencia privada ni una posible repatriación por motivos médicos.

Las diferencias entre pólizas no se limitan a los importes asegurados, ya que también cambia la manera de gestionar las facturas médicas. Algunas compañías se hacen cargo directamente de los gastos autorizados, mientras que otras exigen pagarlos por adelantado y solicitar después el reembolso, algo que puede complicar bastante las cosas si el tratamiento es costoso.

Cuando las vacaciones no salen como estaban previstas

Tras un largo vuelo desde Barcelona, una familia aterriza en Tokio dispuesta a disfrutar de dos semanas en Japón, pero al llegar a la cinta de equipajes descubre que una de sus maletas se ha quedado en el aeropuerto donde hicieron escala. La compañía aérea no puede confirmar cuándo llegará y, como al día siguiente tienen previsto viajar a Kioto, necesitan comprar ropa y algunos artículos básicos para continuar el recorrido.

Si el seguro incluye cobertura por retraso del equipaje, estos gastos podrían reembolsarse hasta el importe establecido en la póliza, siempre que se conserven los justificantes. Las condiciones son diferentes cuando la maleta se pierde definitivamente, ya que pueden aplicarse otros límites de indemnización y restricciones especiales para determinados objetos de valor.

Las vacaciones también pueden torcerse antes incluso de hacer las maletas. Una enfermedad repentina puede obligar a cancelar un viaje a Canadá reservado con meses de antelación, cuando los vuelos y el alojamiento ya están pagados y no admiten devolución. En ese caso, un seguro de cancelación puede ayudar a recuperar parte del dinero, siempre que la causa esté contemplada entre las garantías contratadas y se hayan respetado los plazos establecidos.

Durante un viaje dedicado al deporte, las condiciones de la póliza adquieren especial importancia. Un accidente haciendo senderismo en Nepal puede hacer necesario un rescate en alta montaña, pero algunas aseguradoras establecen límites de altitud o excluyen este tipo de intervenciones. Algo parecido sucede con determinadas modalidades de buceo, para las que pueden exigirse coberturas específicas.

De Bali a Bangkok: viajar mientras se trabaja

Pasar varias semanas en Bali sin dejar de atender a los clientes europeos se ha convertido en una opción para numerosos profesionales que trabajan a distancia. Según MBO Partners, en 2025 había 18,5 millones de trabajadores estadounidenses que se identificaban como nómadas digitales, un 153 % más que en 2019. Los datos publicados en 2026 por Nomads.com sitúan a Bangkok entre los destinos más frecuentados por los usuarios de la plataforma, junto a Barcelona y Canggu, en la isla de Bali.

En un coworking de Canggu, la jornada puede transcurrir entre videollamadas y proyectos pendientes de entregar, muchas veces trabajando hasta bien entrada la tarde para coincidir con los clientes europeos. Durante una estancia de dos meses, el portátil acaba siendo una herramienta imprescindible, de modo que un robo puede dejar al profesional varios días sin trabajar, además de obligarle a comprar otro equipo.

No todos los seguros de equipaje cubren los dispositivos electrónicos en las mismas condiciones y algunas pólizas limitan las indemnizaciones o excluyen los equipos utilizados para trabajar. Conviene comprobarlo especialmente cuando se viaja con un portátil caro, ya que el importe máximo previsto para objetos personales podría no cubrir su valor.

Tampoco es extraño que una estancia prevista inicialmente en Bangkok termine alargándose o incluya una escapada a Bali. Si el seguro se contrató únicamente para Tailandia, podría no cubrir los días que se pasen en Indonesia, mientras que una prolongación del viaje puede hacer que la póliza caduque antes del regreso. Las condiciones del visado y los permisos necesarios para trabajar, por su parte, dependen de la normativa de cada país y deben comprobarse al margen del seguro médico.

Precio, coberturas y opiniones: en qué fijarse antes de contratar

A primera vista, dos seguros pueden parecer prácticamente iguales y tener precios bastante distintos. Ambos incluyen asistencia médica y protección del equipaje, pero al leer las condiciones aparecen diferencias en los límites de indemnización, las franquicias o las situaciones que quedan fuera de la cobertura. Durante unas vacaciones en Estados Unidos, contar con una aseguradora que pague directamente los gastos hospitalarios puede compensar con creces una pequeña diferencia en el precio.

La relación calidad-precio depende en buena medida del viaje que se tenga previsto hacer. Una familia que pasa tres semanas recorriendo Estados Unidos tendrá prioridades distintas a las de una pareja que se escapa un fin de semana a Berlín, donde puede recurrir a la Tarjeta Sanitaria Europea si cumple los requisitos. Pagar más no garantiza necesariamente una protección mejor adaptada al viaje, pero elegir la opción más barata tampoco supone un ahorro si deja fuera gastos que podrían resultar importantes.

Las opiniones de otros viajeros son especialmente útiles cuando cuentan cómo respondió la aseguradora ante un problema real. Una reseña sobre una hospitalización en Miami, en la que se explica cuánto tardaron en atender la llamada y quién se hizo cargo de la factura, dice bastante más sobre el servicio que una valoración de cinco estrellas publicada nada más contratar la póliza.

Lo mismo ocurre con las experiencias de clientes de compañías como Heymondo , que pueden ayudar a conocer cómo se gestionan las urgencias médicas o las solicitudes de reembolso. Las críticas negativas también deben leerse con atención, porque no es lo mismo una indemnización denegada por una exclusión recogida en el contrato que una demora injustificada cuando el asegurado necesita asistencia.

Antes de viajar, merece la pena guardar una copia de la póliza y tener a mano los teléfonos de emergencia de la aseguradora, especialmente si se van a visitar varios países. Saber a quién llamar y cómo actuar cuando surge un problema evita tener que buscar toda esa información desde la recepción de un hospital o mientras se intenta resolver un imprevisto lejos de casa.