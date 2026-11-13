Mahou San Miguel, más allá de las bebidas: así impulsamos la transformación de bares y restaurantes

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La adaptación y evolución continua no es una novedad en la historia de Mahou San Miguel. Fundada a partir de un sueño de Casimiro Mahou, fue su familia quien finalmente lo hizo realidad en 1890 con la apertura de su fábrica de cerveza en la calle Amaniel de Madrid. Pero, antes, este emprendedor había puesto en marcha una fábrica de papel pintado y otra de pinturas al óleo. Desde entonces, esta compañía familiar, 100% española y centenaria, no ha dejado de transformarse para ser cada vez más competitiva, más diversificada e internacional y con mayor capacidad de crecer. La cerveza es su origen, una parte esencial de su identidad y su principal negocio, pero en los últimos años ha impulsado una estrategia de diversificación con el objetivo de ser un actor cada vez más relevante en el sector de las bebidas y consolidarse como un socio integral para la Hostelería, impulsando la digitalización, la eficiencia y la competitividad del sector.

Proximidad Sitúa al hostelero en el centro y permite a Mahou San Miguel generar valor

La diversificación de servicios representa una evolución natural del compromiso de Mahou San Miguel con el sector hostelero, que ha sido una constante desde su origen. La vinculación de la compañía con bares y restaurantes va más allá de la relación comercial: los considera un canal estratégico y parte de su identidad y de su manera de entender y disfrutar de una vida compartida.

Servicios integrales para el hostelero

La compañía se ha consolidado como un socio integral y estratégico para la Hostelería gracias a su compromiso con su desarrollo y transformación, acompañando a los establecimientos en su día a día con servicios, formación, herramientas digitales, asesoramiento y soluciones que den respuesta a sus retos y contribuyan a su competitividad futura. Mahou San Miguel cuenta con una propuesta única en el sector: un ecosistema de servicios conectados que aborda de forma integrada algunos de los principales retos de bares y restaurantes. La estrategia sitúa al hostelero en el centro y acompaña a cada negocio de forma personalizada, generando sinergias y aportando valor en ámbitos clave como la digitalización, la eficiencia operativa, la sostenibilidad y la gestión.

Desde 2020, Mahou San Miguel ha destinado más de 950 millones de euros a impulsar el sector, una inversión que se traduce en iniciativas concretas.

Conectar a la Hostelería con su futuro con Nexho

Nexho es la plataforma para la hostelería de Mahou San Miguel que se centra en impulsar la transformación y digitalización del sector, aportando soluciones innovadoras que generen nuevas oportunidades de negocio y conectando así a los hosteleros con su futuro.

Varios productos del grup Mahou San Miguel.ONER ESTUDIO PRODUCCCIONES

La plataforma, que ya cuenta con más de 130.000 puntos de venta registrados, está abierta a cualquier establecimiento hostelero y se estructura en torno a cuatro grandes áreas: un marketplace conectado con distribuidores para realizar pedidos; contenidos de actualidad y formación; un catálogo de soluciones, productos digitales y servicios; y herramientas de gestión orientadas a mejorar el rendimiento de los negocios.

+Bar, soluciones integrales para el día a día del hostelero

Mahou San Miguel acompaña y asesora a los hosteleros en la gestión diaria de sus negocios a través de +Bar, una propuesta que aglutina un amplio catálogo de servicios para ofrecer respuestas adaptadas a cualquier necesidad, desde actuaciones concretas hasta proyectos integrales “llave en mano”.

Entre sus soluciones se incluyen servicios de mantenimiento, equipamiento para hostelería, decoración, mobiliario, gestiones administrativas, contratación de suministros, asesoría gastronómica y consultoría global de negocio. Todo ello bajo una premisa clara: escuchar al hostelero, comprender las características de su establecimiento y ofrecerle el asesoramiento más adecuado para mejorar su actividad.

Soluciones Financieras, la simplificación de la gestión diaria

La última novedad de Mahou San Miguel para la hostelería ha sido el lanzamiento de un canal que pretende simplificar la gestión de los negocios mediante una oferta de servicios financieros específicamente diseñada para las necesidades del sector hostelero. Entre ellos, destaca la consultoría y el asesoramiento financiero personalizado, a través de una plataforma digital, ágil y sencilla.

Comercialització La plataforma ya cuenta con más de 130.000 puntos de venta registrados

Funciona como un “banking as a service”, un modelo de colaboración con partners financieros y tecnológicos con un profundo conocimiento del sector, para ofrecer servicios especializados al hostelero, entre ellos, soluciones de cuenta corriente, TPVs de cobro y gestión, cobro vía móvil, financiación, seguros y gestión del efectivo.

Más allá de la cerveza y otras bebidas, Mahou San Miguel ha encontrado en los servicios una nueva forma de reforzar su vínculo con la Hostelería. Un enfoque que sitúa al hostelero en el centro y que permite a Mahou San Miguel generar valor a sus clientes más allá de sus productos, impulsando un modelo de negocio más digital, eficiente, sostenible y preparado para afrontar los desafíos del mañana.