La 6a Fira de Playmobil i LEGO, un cap de setmana per jugar i experimentar
Se celebra els dies 28 i 29 de novembre al Pavelló 1 d’Octubre
El dissabte 28 i el diumenge 29 de novembre, el Pavelló 1 d’Octubre acollirà la 6a Fira de Playmobil i LEGO, organitzada amb l’Associació Somos Click. La fira oferirà una exposició de diorames temàtics, punts de venda especialitzats, tallers infantils i diferents concursos que convidaran els visitants a observar, imaginar i participar.
Entre les activitats destacades hi haurà el concurs de diorames Playmobil, adreçat a infants i joves de 6 a 15 anys, distribuïts en dues categories: de 6 a 10 anys i d’11 a 15 anys. Les creacions s’exposaran durant la fira i les persones guanyadores rebran productes Playmobil. Les inscripcions es poden formalitzar fins al dimecres 25 de novembre a les 12 h, amb places limitades.
La programació també inclou el concurs fotogràfic Click Rural, que convida a fotografiar escenes Playmobil ambientades en l’entorn rural. Les imatges participants s’exposaran al pavelló i la fotografia guanyadora rebrà un premi Playmobil. El termini de participació finalitza el 25 de novembre a les 12 h.
A més, el concurs La figura desentonant proposarà un repte d’observació per trobar figures que no encaixen amb la temàtica dels diorames exposats. Les persones participants podran accedir al sorteig de productes Playmobil mitjançant un codi QR disponible al recinte. Hi haurà un sorteig dissabte i un altre diumenge, tots dos a les 18.30 h.
Les bases completes i els formularis d’inscripció es poden consultar al web de l’Ajuntament de Guissona.
El Museu connecta el món Playmobil amb el patrimoni romà
La Fira s’estendrà més enllà del pavelló amb propostes al Museu de Guissona, que vincularan el joc amb el patrimoni històric de la vila.
Els visitants podran descobrir un diorama de temàtica romana amb figures Playmobil i participar en una gimcana al parc arqueològic, que els convidarà a buscar figures i explorar l’entorn del Museu d’una manera lúdica.
L’entrada al Museu serà gratuïta per a les persones que presentin l’entrada de la Fira de Playmobil i LEGO. També es podrà adquirir l’entrada de la fira directament al Museu, segons les condicions establertes per a l’activitat.
La robòtica i la programació també seran protagonistes
Paral·lelament a la Fira de Playmobil i LEGO, l’espai tecnològic La Llavor, al carrer del Seminari, acollirà la 6a Fira de la Robòtica, una iniciativa que vol apropar l’univers de la robòtica i la programació a persones de totes les edats.
Amb zones d’experimentació i activitats pràctiques, la fira oferirà una oportunitat per descobrir la tecnologia de manera participativa i familiar. La celebració conjunta de les dues fires reforça l’aposta de Guissona per propostes que combinen el joc, la creativitat, l’aprenentatge i la innovació.
Horaris i informació pràctica
La 6a Fira de Playmobil i LEGO obrirà les portes al Pavelló 1 d’Octubre el dissabte 28 de novembre, d’11 a 14 h i de 16 a 20 h, i el diumenge 29 de novembre, d’11 a 14 h i de 16 a 19 h.
L’entrada tindrà un preu de 3 euros i serà gratuïta per als infants de fins a 3 anys. El lliurament dels premis dels concursos de diorames i Click Rural, així com el sorteig de La figura desentonant, tindrà lloc diumenge 29 de novembre a les 18.30 h, d’acord amb les bases de cada concurs.
Tota la informació sobre el Novembre Lúdic, els horaris, les activitats complementàries i les condicions de participació es pot consultar al web de l’Ajuntament de Guissona: www.guissona.cat.
El Novembre Lúdic convida tothom a gaudir de Guissona durant el mes de novembre i a compartir el joc com una oportunitat per aprendre, crear i conviure.