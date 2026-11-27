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Semen Cardona estrena imagen para reflejar una transformación que va mucho más allá de su identidad visual. Después de cuatro décadas de experiencia, la compañía ha pasado de producir y distribuir dosis de semen porcino a convertirse en un socio estratégico para empresas de genética y grandes integradores, a los cuales ofrece la gestión integral de centros de inseminación artificial.

El cambio responde a una realidad consolidada durante los últimos años: mientras sus partners desarrollan y seleccionan la genética, Semen Cardona aporta el conocimiento, los procesos y la tecnología necesarios para convertir este potencial en rendimiento reproductivo a las explotaciones.

Liderazgo

La dimensión alcanzada pone de manifiesto esta evolución. Líder en producción y distribución de semen porcino en España, Semen Cardona dispone de más de 3.000 plazas de verracos y 21 centros de inseminación artificial en España, México y Colombia.

Con una actividad comercial de alcance internacional, la compañía consolida a un modelo de negocio en que la gestión de centros para empresas genéticas y grandes integradores adquiere cada vez más protagonismo, algunos de los cuales bajo acuerdos de colaboración exclusiva.

Su propuesta se basa en una especialización desarrollada a lo largo de 40 años. Desde la alimentación y el manejo de los sementales hasta la recogida, la evaluación, la preparación y la conservación de las dosis, cada fase está orientada a obtener una calidad seminal constante y favorecer los resultados reproductivos: fertilidad, prolificidad y cochinillos viables hasta el destete.

El objetivo no es desarrollar genética propia, sino contribuir a hacer que la genética de cada partner exprese su máximo potencial productivo.

Bioseguridad

La bioseguridad constituye otro de los pilares de este modelo. Semen Cardona aplica protocolos de vigilancia sanitaria y control de las extracciones para reducir riesgos y proteger las granjas de destino.

A eso se añade la trazabilidad integral que proporciona Semen Cardona 360, su plataforma tecnológica propia: un sistema que conecta el pedido con la identificación del semental, las extracciones, las dosis elaboradas y su expedición, y que permite verificar cada paso del proceso.

La compañía también pone a disposición de sus partners su extensa red logística, con cobertura en todo el territorio español, un recurso decisivo para que las dosis lleguen en las condiciones y con la puntualidad que exige la actividad ganadera.

Esta combinación permite adaptar la gestión a las necesidades de cada proyecto sin renunciar a criterios comunes de calidad, control y servicio.

«Peak performance in every dose» resume esta promesa: transformar el potencial genético en rendimiento reproductivo.