Semen Cardona: nueva imagen y liderazgo en genética porcina
La compañía supera los 6,5 millones de dosis anuales y consolida su liderazgo en inseminación porcina
Semen Cardona estrena imagen para reflejar una transformación que va mucho más allá de su identidad visual. Después de cuatro décadas de experiencia, la compañía ha pasado de producir y distribuir dosis de semen porcino a convertirse en un socio estratégico para empresas de genética y grandes integradores, a los cuales ofrece la gestión integral de centros de inseminación artificial.
El cambio responde a una realidad consolidada durante los últimos años: mientras sus partners desarrollan y seleccionan la genética, Semen Cardona aporta el conocimiento, los procesos y la tecnología necesarios para convertir este potencial en rendimiento reproductivo a las explotaciones.
Liderazgo
La dimensión alcanzada pone de manifiesto esta evolución. Líder en producción y distribución de semen porcino en España, Semen Cardona dispone de más de 3.000 plazas de verracos y 21 centros de inseminación artificial en España, México y Colombia.
Con una actividad comercial de alcance internacional, la compañía consolida a un modelo de negocio en que la gestión de centros para empresas genéticas y grandes integradores adquiere cada vez más protagonismo, algunos de los cuales bajo acuerdos de colaboración exclusiva.
Su propuesta se basa en una especialización desarrollada a lo largo de 40 años. Desde la alimentación y el manejo de los sementales hasta la recogida, la evaluación, la preparación y la conservación de las dosis, cada fase está orientada a obtener una calidad seminal constante y favorecer los resultados reproductivos: fertilidad, prolificidad y cochinillos viables hasta el destete.
El objetivo no es desarrollar genética propia, sino contribuir a hacer que la genética de cada partner exprese su máximo potencial productivo.
Bioseguridad
La bioseguridad constituye otro de los pilares de este modelo. Semen Cardona aplica protocolos de vigilancia sanitaria y control de las extracciones para reducir riesgos y proteger las granjas de destino.
A eso se añade la trazabilidad integral que proporciona Semen Cardona 360, su plataforma tecnológica propia: un sistema que conecta el pedido con la identificación del semental, las extracciones, las dosis elaboradas y su expedición, y que permite verificar cada paso del proceso.
La compañía también pone a disposición de sus partners su extensa red logística, con cobertura en todo el territorio español, un recurso decisivo para que las dosis lleguen en las condiciones y con la puntualidad que exige la actividad ganadera.
Esta combinación permite adaptar la gestión a las necesidades de cada proyecto sin renunciar a criterios comunes de calidad, control y servicio.
«Peak performance in every dose» resume esta promesa: transformar el potencial genético en rendimiento reproductivo.