Les coses van bé. De moment hem recuperat el nom de la criatura. Fotia anys que no parava de plorar. Au, menja i calla. Ara tornem a tenir Conselleria d’Agricultura! Abans érem Conselleria d’Acció Climàtica, de Gestió de la Puericultura Assilvestrada, o de Tasques de Puré Aigualit. Torna el nom, a veure, si torna la cosa. Perquè la cosa, sempre, fa nosa. Voldria demanar una altra cosa. Podem tornar a batejar una altra criatura òrfena de nom des de fa anys i panys? Aquesta: Conselleria de Territori, Habitatge, Acció Climàtica. Cómor? Quer? Qué pone en tu DNI? No hi ha país. Només hi ha territori. La dictadura de el territori: Paisatge i territori, Garses i territori, Taxidermistes i territori.. En quin moment vam deixar de ser un país per ser un territori? Però, clar, el territori sempre són els altres. Barcelona no és territori. El territori és Massalcoreig, Roquetes, Isona, Serinyà, Sant Fresquet de la Caloreta.. L’altre és territori. Diu el diccionari de la santíssima trinitat de països catalans no territorials, català-valencià-balear: “Extensió de terra pròxima a una població i dependent administrativament d’aquesta.” El territori és metadona. Submissió, subordinació, supeditació, salfumant. Deixarem de ser catalans per ser territorials. Repetiu el lleixiu: no hi ha incendis al país.. Hi ha incendis al territori. Hi ha rotondes alliberades al territori. Hi ha vassalls al territori. Fins que arribem a.. No hi ha ningú al territori. No hi ha territori. No hi ha res. Si mai de mai ens hem dit territori per què ja fa una pila de lustres volen que ens diguem territori, però només a unes parts de el país? El territori és el nostre mortuori. És fàcil ser territori, és difícil ser país. Per això no hi ha capital: Barcelona, capital dimitida de Catalunya. No necessitem que la conselleria de Territori es posi a Albatàrrec. Tampoc que la d’Agricultura estigui a Guissona. El territori no necessita res, perquè no existeix. Kamala Harris, Donald Trump, l’ànec Donald, o Spiderman no es refereixen a Nevada, o Iowa com a territori. Ho dic perquè si ens hem de posar estupends som nosaltres els que creem la fórmula de la Confederació d’estats (1162), que se’ns nega avui nacionalment i territorialment i que dona resposta als EUA i a d’altres països. Volem una Catalunya DF, perquè, a la realitat, com als EUA, són els estats els que donen el Govern o el fan perdre. I això, no és el passat: és el futur. Sí, el que ja és aquí: al no territori, al país de sempre.