Es busquen joves. De diferents edats. També alçades. I magnituds cranials. Indiferent si són rossos, morenos, o pèl-ocres. No passa res si et furgues el nas en mode helicoidal. Et pot agradar Mozart després de practicar un coit desmenjat. O els Sex Pistols i acte seguit combregar a la missa dels diumenges. Estem segurs que ets tu. Tu busques alguna cosa. Bé, a la vida, a la d’aquí, o a la de més enllà. També pot ser que sigui a la cantonada. No passa res. Però cerques. Persegueixes, empaites, fas nyic-nyic, o muuu, provoques. Tens una missió, un objectiu, i ho saps, per això creiem que pots ser tu. Per quan? Quant temps?És a temps molt parcial. El que tu creguis. Una hora a la setmana. Dos i mitja cada mes. Alguns minuts en mesos. Llibertat. Però et necessitem una estona. Necessitem instants de compromís. El teu rellotge pot tenir forma de cafè. O aigua, cervesa, copa de vi. Potser tens temps per esmorzar, dinar, berenar. En tens una mica més? Vols parar l’orella per sentir poesia d’arreu? I literatura, història, gastronomia, economia, tecnologia.. I unes hores per conèixer gent, idees, projectes? Pots dur tu coses? Què fas? Què vols fer? Ets tu? Si ets un estudiant de Ponent o del Pirineu. Si ja no ets estudiant de Ponent o del Pirineu. Si fa anys que vius aquí però sents aquell fil invisible de l’aranya que et fa veure en pla general que ets fill d’una mare teranyina de Ponent o del Pirineu. Si ets d’un Ajuntament, Consell Comarcal, empresa, associació, institució de Ponent o del Pirineu. Però és igual: si no ets de Ponent o del Pirineu, i ets de Barcelona, Mataró, Ulldecona, Manacor, Paiporta, Llangardaix de Dalt... A tots dir-vos que el Centre Comarcal Lleidatà a Barcelona ha reobert les seues portes i el futur. És l’ambaixada del demà. Se t’espera aquí. Igual és on no esperaves, però és el lloc. El teu lloc. Mira, abans han passat altres joves com tu. També buscaven coses. Com tu. No eren gens diferents que tu. I de molt a prop teu. Sí, molts del teu poble. Hi ha ADN de la teua família, del teu paisatge. Carboni 14 de la teua memòria. Espermatozous dels teus somnis. No, no és un fet aïllat, fortuït. Fa gairebé un segle que per aquí passen joves com tu. Des de 1927. La història de Catalunya passa sempre per aquí: és aquí. Per això es busquen joves per als propers cent anys. Perquè això no és el Centre Comarcal Lleidatà: és el Centre del Món.