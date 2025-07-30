Perifèria supositori Sixena
Fa mal el territori i fa mal la perifèria. Les paraules són supositoris que t’encasten per tot orifici. Sempre te les fot un altre. Perquè el territori, la perifèria sempre són els altres. Et diuen: ets el cul del món. Ets els afores, rodalies, ets allà. Allà de més enllà. Botifarra de pantomima.
Les perifèries són una mentida perquè tots som centre. Farsa. Qui es reconeix perifèria es reconeix inferior, submís, presoner. Engany. Pensem, parlem, sentim des dels centres de la nostra vida i la vida és a tot arreu. Estafa. Cal ensenyar ara a sumar? A la vida dos més dos no fan quatre. Literatura perifèrica, cargols perifèrics, farigola perifèria, holística perifèrica, astronautes perifèrics… Recordem a l’extraterrestre.
El 1932 un marcià ilerget de carrera artística sideral, Enric Crous-Vidal, i altres joves creen la revista Art a Lleida. Per aquell paper selenita circulen els perifèrics Dalí, Lorca, Picasso, Breton, Apollinaire, Cocteau, Man Ray... Ull –no el perdeu– a la declaració de principis no perifèrics ni territorials: “Una revista internacional. Contra clos geogràfic. No com un imperatiu voluntarista, sí com una necessitat vital. No Lleida-Barcelona sinó cosmos, però, dins del cosmos Lleida-Barcelona.”
L’impacte és atòmic. L’ona expansiva arriba fins a l’obrador del poeta-pastisser J.V. Foix. El de Sarrià escriu un melindro a la premsa barcelonina: “Totes les meves simpaties, tot amb tot, són per aquests il·luminats que solen ésser, gairebé sempre, esperits universals.” Però tot això només era un recordatori. Ara el supositori.
Poseu el pompis. La llista és llarga i fa mal. La de tots els superherois lleidatans que van salvar obres d’art perifèriques durant la barbacoa de 1936 dels dimonis enforquillats. Pandero fora. Uf! Gràcies, xiquets. Però, ep, encara més cap dins, més, més… Enric Crous-Vidal i Antoni Garcia Lamolla (lleidatà, pintor anarquista i dibuixant a les revistes de la CNT-FAI), a més, van ajudar Josep Gudiol, historiador de l’art i un dels caps del salvament artístic de la Generalitat, a salvar de les flames dels altres les nostres pintures murals de Sixena perifèrica que avui (per poc temps) estan al MNAC perifèric.
Recordin: Sixena, la perifèria, el territori, el crematori, el mortuori, el supositori.