Les mesquites de Lleida

La diversitat religiosa constitueix una de les característiques més visibles de la societat lleidatana, en què el col·lectiu musulmà ha de poder practicar la seva religió en total concordança amb el dret constitucional. Malauradament, durant anys no ha estat així i el problema de la manca d’una mesquita a la ciutat de Lleida ha estat tractat àmpliament per mitjans de comunicació locals, catalans i de tot el territori espanyol. S’ha relacionat aquesta situació amb una “mala gestió” o amb el nom de l’anterior imam, que va ser forçat a deixar el càrrec. En aquest sentit, val la pena assenyalar que en un moment determinat, tant l’ajuntament de Lleida com veïns d’alguns barris es mostraven en contra de l’obertura d’alguna mesquita per raons de rebuig, racisme, xenofòbia i de desconfiança. Així, la concentració a dues bandes del passat dia 21 de gener a Cappont constitueix un bon exemple de la consciència moral d’alguns veïns amb relació a la llibertat de religió amb l’eslògan “El barri per a tothom” i la resistència d’altres, que mostraven rebuig cap als musulmans. Actualment, la situació està canviant i no hi ha marxa enrere per a la iniciativa dels mateixos musulmans per aconseguir l’obertura de la seva mesquita i pel canvi que va passar a nivell de govern de la Paeria durant la legislatura anterior. Aquest canvi va permetre l’obertura d’algunes petites mesquites al barri de la Mariola i al carrer Alfred Perenya. Ara aquestes iniciatives s’han expandit a tota la ciutat i s’han obert noves mesquites a Pardinyes i a la Bordeta. Que es facin noves mesquites en altres barris, com Cappont, Balàfia i el Secà de Sant Pere és qüestió de temps. D’aquesta manera, cada barri tindrà la seva mesquita i s’acabarà una sèrie de problemes. Pel que fa als resos durant les festes de la fi del Ramadà: Eid al-Fitr i la festa del corder, els fidels poden reservar els pavellons o altres llocs on poden resar amb tranquil·litat i sense cap complicació.Llavors, davant la impossibilitat d’aconseguir una gran mesquita per a tots els musulmans, queda aquesta estratègia com a solució a un gran problema que va durar més d’una dècada per començar a treballar tots plegats els valors de convivència, de cohesió social, de tolerància, del respecte i del benestar de tots els ciutadans de la ciutat de Lleida.