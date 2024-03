La integració a Lleida

Creado: Actualizado:

La integració es defineix com l’acte d’unir, d’incorporar o d’entrellaçar totes les parts d’una societat perquè formin part d’una de sola. Avui dia, la paraula integració es fa servir majoritàriament com un concepte social que abasta diferents camps, com la integració social, política, cultural, regional, econòmica, religiosa, racial, organitzacional, etc. També és un procés que serveix per incorporar persones o grups heterogenis dins d’una societat de manera plena i equitativa, i que permet la seva contribució i participació activa en el conjunt de la societat.Malauradament, no és així en la societat lleidatana, perquè la integració és relativa i forma part d’un procés de desenvolupament en el qual hi ha ciutadans, grups i col·lectius que pateixen molt pel que fa a l’aplicació dels seus drets i obligacions. Així, en lloc d’adquirir un paper actiu i ajudar a crear una societat segura, estable i justa per a tothom, estan marginats i descartats del senari públic. A més a més, a base de la mentalitat camperola que tenen alguns responsables, la integració s’entén com l’assimilació i l’adaptació dels ciutadans d’origen immigrant, es considera obligatòria i unilateral i els ciutadans autòctons no hi tenen res a veure, quan ells també tenen l’obligació d’adaptar-se a la nova realitat i d’acceptar la nova situació i els canvis que s’hi produeixen. En aquest sentit, i com un bon exemple d’aquesta integració relativa que existeix a la societat lleidatana, s’observa la manca d’integració política que s’encarna a través de la falta d’interès per part d’alguns representants polítics d’obrir-se a les persones de la nova ciutadania i d’intentar captar la seva atenció per formar part d’aquests partits. El que sempre passa és que es dona prioritat als ciutadans autòctons i s’oblida els altres.Evidentment, la integració ha de ser recíproca i el seu objectiu principal ha de centrar-se en la construcció d’una societat justa, cohesionada i respectuosa amb la diversitat i, també, en l’eliminació de les barreres per facilitar la inclusió i la igualtat de persones de diferents orígens, característiques i condicions, tal com ho expressa Jesse Jackson: “When everyone is included everyone wins”, que vol dir que quan tothom està inclòs tothom guanya.