La Festa Major de Lleida

Com cada any, la ciutat de Lleida celebra la seva Festa Major el dia 11 de maig, en honor al seu patró, Sant Anastasi, que, segons l’hagiografia catalana oficial, va néixer a Lleida al segle III i fou soldat de la guàrdia pretoriana de Dioclecià, emperador de Roma, a les ciutats de Lleida, Tarragona i Barcelona. També fou iniciat en la doctrina cristiana quan estava de servei a Tàrraco i va començar a donar-la a conèixer d’esquenes al poder romà. Sant Anastasi va ser martiritzat a Badalona per ordre de Dioclecià el dia 11 de maig del 305.Entre els atractius d’aquesta festa, existeix la constant presència de l’emblemàtic drac de la ciutat, Lo Marraco, i de la parella de gegants més antics de Catalunya, Marc Antoni i Cleòpatra (construïts el 1840), l’espectacular ofrena floral al patró i la Batalla de flors que se celebra el mateix dia 11 de maig, al matí i a la tarda, respectivament. La celebració d’aquesta festa constitueix una oportunitat per donar a conèixer el patrimoni social i cultural de la ciutat i per preservar els seus costums i tradicions. D’altra banda, és una oportunitat de promoure el turisme i de dinamitzar l’economia local a nivell de comerç, restauració i hotels. En aquest sentit, cal saber que Lleida té dues festes locals, la de l’11 de maig (Festa Major de Sant Anastasi) i la del 30 de setembre (Festa Major de Sant Miquel), caracteritzades per la Batalla de flors, els gegants, Lo Marraco, els correfocs, concerts i molt més!Veritablement, aquesta festa és una oportunitat de preservar la identitat i el patrimoni de la ciutat i de donar continuïtat a una sèrie de costums i tradicions que caracteritzen la societat lleidatana. Entre ells, es troba la festa de l’associació de Moros i Cristians i la seva esplèndida desfilada als carrers de la ciutat, seguida per un gran nombre d’espectadors que venen de dins i fora de la ciutat. També l’espectacle de la seva Batalla que es fa de nit a la Seu Vella i que s’acaba amb una victòria alternativa cada any entre els dos capitans. Evidentment, el més bonic d’aquesta festa és que s’acaba tal com es comença, amb un magnífic castell de focs artificials, al marge esquerre del riu Segre, amb el seguiment d’un nombre important d’espectadors lleidatans i lleidatanes, així com els visitants d’altres llocs.