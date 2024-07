La convivència a Lleida

Creado: Actualizado:

Aconseguir la convivència a la ciutat de Lleida continua sent l’objectiu de tothom. Però, en la realitat, assolir aquest objectiu sobre el terreny segueix sent relatiu. El concepte de la convivència depèn de la demostració pràctica de valors humans comuns com la tolerància, la compassió, el bon veïnatge, el respecte, la cooperació i la solidaritat en diversos aspectes de la vida quotidiana, independentment de l’origen cultural i social. Així, la convivència és un comportament intel·lectual i pràctic en el qual cada bàndol de la societat ha de reconèixer el dret de l’altre a la vida, la identitat i la cultura sense cap mena de discriminació o de prejudicis. Conviure no vol dir oblidar la distinció o la identitat, ni renunciar a la cultura i l’opinió personal, sinó abandonar el fanatisme i la tensió i recórrer al diàleg com a base per resoldre tots els problemes. A Lleida, la convivència és objecte d’una ordenança municipal: l’Ordenança de Civisme i Convivència, publicada al BOP el 13 de març del 2007 i que regularitza les activitats de les persones físiques i jurídiques que es desenvolupen principalment a la via pública i a altres espais i serveis de domini públic, o que transcendeixen l’àmbit estrictament privat, mitjançant la modulació o limitació de determinats tipus de comportaments, per tal d’aconseguir el benestar col·lectiu i possibilitar la convivència ciutadana. En aquest sentit, cal recordar que el Tribunal Suprem en la sentència 693/2013, del 14 de febrer, va declarar nuls els articles 26.2, 27.9 i 102.25 de l’Ordenança Municipal de Civisme i Convivència al·lusius a la limitació o prohibició d’accedir o romandre als espais o locals destinats a tal ús a les persones que portin vel o casc integral, passamuntanyes o altre tipus de vestimenta o accessoris que impedeixin o dificultin la identificació i la comunicació visual de les persones.En definitiva, la ciutat de Lleida disposa de molts recursos humans i materials que poden contribuir a difondre els valors de convivència i tolerància, i a aconseguir el creixement econòmic, cultural i social. Per això, la societat lleidatana pot ser un marc natural de convivència i d’iniciativa social a través de la construcció d’uns ciutadans oberts, empàtics, humils i solidaris a nivell polític, cultural i social.