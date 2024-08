El matrimoni mixt a Lleida

Creado: Actualizado:

El matrimoni mixt és una operació i/o un acte en el qual els seus integrants són de diferent origen, raça, religió o cultura. Tot i això, des del punt de vista jurídic un matrimoni mixt és el que està format per un espanyol o espanyola i un estranger o una estrangera. Per poder celebrar un matrimoni mixt són obligatoris certs tràmits legals. La regulació té com a objectiu evitar els matrimonis fraudulents, ja que el matrimoni és una forma ràpida de convertir-se en ciutadà espanyol. També, hi ha d’haver consentiment matrimonial (article 45 del Codi Civil). Els contraents han de ser majors d’edat o menors emancipats (article 46 del Codi Civil). No han de tenir vincle matrimonial entre ells, sinó dissolt (article 46 del Codi Civil). Es tramita al Registre Civil corresponent al domicili de qualsevol dels contraents.Aquest expedient té com a finalitat verificar que ambdues parts actuen de manera voluntària i sense cap tipus de conveniència aparent. A part d’això, el matrimoni per conveniència és una argúcia que, atès el considerable percentatge d’estrangers que viuen al territori Espanyol, ha portat a utilitzar el matrimoni de manera fraudulenta per accedir a la nacionalitat espanyola.En referència a Lleida, gràcies a l’existència d’una societat molt diversificada a nivell social, cultural i ideològic, hi ha casos de matrimoni mixt tant a la ciutat com a pobles entre homes de religió musulmana i dones autòctones que s’han convertit a l’islam i viceversa. A més, tenen fills i filles i gaudeixen d’una convivència acceptable. En aquest sentit, la majoria d’aquestes famílies se centren sobre els punts d’acord i deixen a part els de desacord i, al mateix temps, aprofiten per enriquir-se mútuament a nivell de costums i tradicions i de coneixements culturals diferents. Evidentment, el matrimoni mixt constitueix una realitat que té la seva pròpia manera de ser en la societat, però el més important és l’existència d’una unió voluntària, lliure de vicis per realitzar la comunitat de vida, en què tots els parts es procuren amor, respecte, igualtat, assistència i ajuda mútua. A més, és una institució social, present en gran quantitat de cultures, que estableix un enllaç conjugal entre persones que sol estar estretament relacionat amb la família que constitueix el seu nucli.