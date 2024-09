Creado: Actualizado:

Generalment l’adquisició de la nacionalitat espanyola té el seu procés i es fa a través de la residència de la persona a Espanya durant deu anys de forma legal, continuada i anterior a la petició. Però hi ha d’altres maneres d’adquirir la nacionalitat com el cas de la carta de naturalesa. Aquesta forma d’adquisició de la nacionalitat té caràcter graciable i no és subjecta a les normes generals de procediment administratiu. S’atorga discrecionalment pel Govern Espanyol mitjançant un reial decret, després de valorar la concurrència de les circumstàncies excepcionals.En aquest sentit, la salvació d’un home que havia caigut a un canal d’aigua al barri de la Bordeta de Lleida per part de dos xavals d’origen marroquí constitueix la base de l’atorgament de la nacionalitat espanyola per carta de naturalesa a aquests dos xavals: Hamza El Hatmi de 21 anys i Abdessamad Fiach de 23 anys. El que va passar exactament va ser a l’abril de l’any passat quan van poder salvar la vida a un home de 74 anys que ofegava al canal de Seròs al seu pas pel barri de la Bordeta de Lleida amb l’ajuda d’altres dos companys. Amb aquesta heroica actuació, els joves han demostrat una bona voluntat d’actuar envers l’home, un bon signe de benevolència i una exemplar resposta humanitària. Amb això van ser atorgats una Medalla al Mèrit de Protecció Civil. Aquest acte heroic que han dut a terme aquests xavals demostra la naturalesa solidària i la disposició de les persones d’origen immigrant d’ajudar i de cooperar quan és necessari. Així, aquest tipus d’acte pot ser considerat com a exemple per millorar la imatge de tots els col·lectius immigrants i de tenir una bona reputació i, per tant, pot enfortir i millorar la relació, la convivència i la solidaritat entre tots els components de la societat lleidatana.Evidentment, aquest reconeixement per part de l’Estat ha d’anar acompanyat pel reconeixement de tota la població lleidatana que ha de valorar positivament la presència de la població immigrant i el rol que té en la societat a diferents nivells. Cal pensar que estem tots al mateix vaixell i hem d’afrontar tots plegats qualsevol perill, catàstrofe natural o complicació que podem trobar al nostre camí pensant a aconseguir el benestar per a tothom.