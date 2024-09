Creado: Actualizado:

El nomenament polític és l’elecció o designació d’una persona per a un càrrec o una funció. És un acte administratiu pel qual, un cop s’han acomplert tots els tràmits del procediment de selecció corresponent, es designa una persona per a un càrrec o una plaça. Està clar que el nomenament s’ha de publicar en el diari oficial corresponent.Normalment, la persona nomenada ha de ser un membre que es dedica a activitats polítiques, és a dir, tot el que representa l’adquisició, el manteniment i la gestió del poder en institucions o àmbits públics. Això inclou les persones que ostenten càrrecs amb poder de decisió al govern i aquelles que busquen obtenir tals posicions, mitjançant eleccions o per designació o nomenament.A nivell del territori català, malgrat l’existència d’un nombre molt important de persones d’origen immigrant que porten molts anys vivint a la societat catalana i que estan preparades per exercir alguns càrrecs administratius o de govern, no han pogut obtenir aquesta oportunitat. En aquest sentit, cal recordar l’únic nomenament de l’exconseller el senyor Chakir El Homrani Lesfar com a conseller de Treball, Afers Socials i Famílies des del juny del 2018 fins a passades les eleccions del 14 de febrer del 2021 i precisament durant l’anterior govern liderat pel Sr. Quim Torra. Malauradament, a Lleida, no s’ha arribat a aquest nivell de pensament, de coratge, de realisme, de reflexió o de reconeixement per nomenar algú d’origen immigrant en algun càrrec administratiu o de govern. Això vol dir que la mentalitat que té la gent de Barcelona és molt diferent de la que té la gent de Lleida. A part d’això, el tracte amb persones d’origen immigrant és més obert i més realista a Barcelona que a Lleida. El que s’observa a Lleida és la persistència d’una mentalitat conservadora, pagesa, classista i preferencial que sempre dona suport als ciutadans autòctons que d’altres.Evidentment, aquesta situació discriminatòria no durarà gaire pel procés històric de la immigració i la successió de les generacions. Així, també, pel canvi continu de la societat i les transformacions que s’hi poden produir. En aquell moment, el tema del nomenament en alts càrrecs es basarà sobre l’experiència i la competència de les persones i, de cap manera, sobre el seu origen, raça o religió.