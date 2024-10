Creado: Actualizado:

En aquests últims dies, la immigració ha esdevingut la primera preocupació dels espanyols segons un estudi realitzat pel CIS (Centre d’Estudis Sociològics). Aquesta inquietud, esperonada per l’extrema dreta, escala en tres mesos del novè lloc a la llista de les preocupacions ciutadanes al primer lloc superant l’atur, l’economia i la discussió política. La immigració és una dimensió estructural de la societat espanyola. Així, més d’una de cada deu persones que ara viu a Espanya va néixer a un altre país i moltes representen una força de treball essencial per a diferents sectors de l’economia nacional com el cas de l’agricultura, la construcció, l’hostaleria i serveis. Si marxessin seria desastrós per al país i l’economia s’enfonsaria un 25%. La immigració d’avui és la garantia per mantenir el sistema de benestar social en números positius. Espanya necessitarà prop de 25 milions de persones d’origen immigrant per a mantenir la relació entre personal treballador i pensionistes, segons un informe emès pel Banc d’Espanya, que analitza la situació econòmica del país.Per la seva part, l’Institut Nacional d’Estadística (INE) calcula que, en les pròximes tres dècades, hi haurà 15 milions de persones que cobraran una pensió, els altres 18 milions estaran en edat de treballar i els 12 milions d’origen immigrant seran actius. Segons aquestes xifres, per a mantenir la taxa de dependència actual del 26%, el Banc d’Espanya explica que això implicaria que la població immigrant treballadora pujarà en 24,6 milions de persones, fins a tindre un total de 37 milions de migrants treballant en aquest país. Això implicaria que Espanya tindria bastants més treballadors d’origen immigrant que espanyols. També, puntualitza que els fluxos migratoris han registrat un dinamisme molt elevat en els últims anys, però pareix poc probable que puga evitar l’envelliment poblacional en què es troba immersa Espanya.Evidentment, caldria molta més pedagogia d’allò que de positiu té la immigració i caldria implementar accions prou proactives i didàctiques a l’hora de reaccionar adequadament a la qüestió de la immigració, especialment els comentaris que es troben a les xarxes socials i que fomenten el racisme i la xenofòbia les conseqüències dels quals poden acabar sent un autèntic desastre per tot el país.